Vrijdag, op de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van Italië, maakte Aprilia de deal met RNF bekend. De Maleisische renstal gaat in 2023 en 2024 Aprilia-motoren gebruiken, met een optie voor nog eens twee seizoenen. Het wordt een satellietteam. RNF maakt dit seizoen nog gebruik van Yamaha-machines. Ze worden bemand door Andrea Dovizioso en rookie Darryn Binder. Beiden hebben een contract tot het einde van dit jaar. De twee coureurs gaan nu een ongewisse toekomst tegemoet.

Voor de 36-jarige Dovizioso zou het einde van zijn Grand Prix-loopbaan weleens aanstaande kunnen zijn. De vijftienvoudig MotoGP-winnaar nam vorig jaar al een sabbatical, maar keerde aan het einde van het seizoen terug bij RNF als teamgenoot van Valentino Rossi. Dovizioso bleef voor dit jaar bij het team, waar hij dezelfde fabrieksmotor in handen heeft als Fabio Quartararo. De start van het jaar was voor hem teleurstellend. Hij scoorde in de eerste zeven races slechts acht WK-punten. En dat terwijl Quarataro met de M1 het kampioenschap aanvoert. Vrijdag ging het ook niet goed bij de eerste trainingen op Mugello; Dovizioso eindigde op de 21e plaats. In de kwalificatie op zaterdag eindigde hij op de 26e plaats. Allemaal feiten die niet passen bij een rijder van zijn kaliber.

Geen toekomstplannen

Volgens 'Dovi' heeft de switch naar Aprilia door RNF Racing geen invloed op zijn toekomst. "Het verandert niks, want ik heb geen toekomstplannen. Op dit moment is het al een worsteling om te komen waar ik nu ben. Het lijkt mij dus niet zo slim om nu te gaan lopen nadenken over mijn toekomst." Dovizioso testte vorig jaar meerdere keren voor Aprilia, maar besloot geen race-avontuur met de fabrikant uit Noale aan te gaan en koos uiteindelijk voor Yamaha. Op de vraag of de Aprilia een betere motor voor hem kan zijn, antwoordde Dovizioso vrijdag: "Misschien wel, maar hoe dan ook wil ik niet over de toekomst nadenken. Welk merk, welk team of dat ik met een team praat; het doet er niet toe. Ik ben de eerste die zijn mond moet houden over de toekomst. Het draait nu niet om wat goed voor mij is." De vice-kampioen van 2017, 2018 en 2019 - toen met Ducati - sluit ook niet uit dat hij er na dit seizoen mee stopt. "Op dit moment denk ik van wel. We zullen zien."

Dovizioso debuteerde in 2008 in de MotoGP. Hij kwam tot en met 2011 uit voor Honda en reed voor het Repsol Honda Team. Na een Yamaha-jaar bij Tech 3 vervolgde hij in 2013 zijn loopbaan bij de fabrieksstal van Ducati. Daar bleef hij tot aan 2021. In zijn Ducati-jaren was hij een van de grootste uitdagers van Marc Marquez. Dovizioso werd achttien jaar geleden 125cc-wereldkampioen.

Team voor jong talent

Aprilia-fabrieksrijder Aleix Espargaro hoopt dat RNF volgend jaar een opleidingsteam wordt voor jong talent. Dat was de formatie aanvankelijk ook, maar vorig jaar kwam er een trendbreuk met de komst van Rossi. "Ik ben erg blij", zei Espargaro vrijdag over de overeenkomst tussen Aprilia en RNF. "In 2020 won Razlan [Razali, teameigenaar van RNF] met Morbidelli en Quaratararo vijf of zes races en vocht voor de titel. Als iemand toen had gezegd dat hij de Yamaha, een winnende machine, zou verruilen voor een Aprilia, was diegene voor gek verklaard. Ik ben erg blij en trots dat Razlan voor ons merk heeft gekozen. Het is ook goed voor mij. Ik ga niet over de rijders, dit moeten Massimo [Rivola, CEO van Aprilia] en Razlan bepalen, maar ik zou graag jong talent er de kans willen geven. Ik denk dat de Aprilia een goede motor voor hen is."

Espargaro, vrijdag het snelst in de tweede vrije training, en teamgenoot Maverick Vinales rijden ook de komende twee jaar voor het fabrieksteam van Aprilia, zo werd donderdag in Mugello bekend gemaakt.