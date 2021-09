Dovizioso moet wennen aan Yamaha: “Heel vreemd, heel erg anders”

De vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar maakt het seizoen af bij Petronas Yamaha SRT, waar hij Franco Morbidelli vervangt. De vice-kampioen van afgelopen seizoen is op zijn beurt naar het fabrieksteam vertrokken. Dovizioso reed de afgelopen acht seizoenen op een Ducati en mocht dit jaar enkele keren met een Aprilia RS-GP testen voordat hij vrijdag voor het eerst op de Yamaha M1 stapte. Dovizioso eindigde met de 2019-versie van de Yamaha als laatste tijdens de vrijdagse trainingen. Hij was 2,6 seconden langzamer dan Johann Zarco, de snelste man.

“Heel, heel vreemd”, reageerde Dovizioso op de vraag hoe zijn eerste meters met de Yamaha voelden. Die eerste dag werd nog lastiger omdat het maar een halve sessie droog was, de rest van de dag regende het flink op het circuit aan de Adriatische kust. “De motor is heel erg anders, de positie is daarom geen verrassing. Dat is het startpunt. Ik voel me nog niet comfortabel, maar de verandering is groot. De positie, de grootte van de motor, de werking van de machine. Daarmee zijn we vanochtend niet ver gekomen. Ik heb niet kunnen pushen, maar op bepaalde vlakken voelde het heel goed. We werken nog aan de zitpositie. Bepaalde dingen kunnen we nu doen, anderen nog niet. Het was heel vreemd, maar het voelde wel goed. Het was leuk om iets anders mee te maken, een grote verandering. Ik moest iets meer pushen om de motor te begrijpen, maar het was erg leuk om te doen.”

Dovizioso reed in 2012 op de Yamaha van Tech3 en voelde dat er nog altijd gelijkenissen zijn met de 2019-spec M1 waar hij nu mee mag rijden. “Het is nog te vroeg om over bepaalde details te oordelen, ik moet nog sneller worden. Maar er zijn veel dingen hetzelfde gebleven, zoals ik had verwacht. De mentaliteit van de Japanners is nu eenmaal zo, dat is geen verrassing. De motor is de grootste en langste van het kampioenschap, dat is niet te vergelijken met een Ducati en Aprilia.”