Dovizioso heeft geen plan B na afscheid van Ducati

Dovizioso’s manager Simone Battistella maakte zaterdagochtend op de Italiaanse televisie bekend dat de drievoudig vice-kampioen in de MotoGP-klasse geen nieuw contract gaat tekenen bij zijn werkgever. Ducati bevestigde dit niet veel later. Dovizioso reed al sinds 2013 voor het merk en won in al die tijd dertien races, tegelijkertijd was hij de afgelopen seizoenen de grootste bedreiging voor wereldkampioen Marc Marquez.

Het huidige seizoen verloopt vooralsnog lastig voor Dovizioso, die gehinderd wordt door de nieuwe achterband van Michelin. In de eerste drie races van het seizoen stond hij slechts een keer op het podium. Zaterdagmiddag na de kwalificatie van de Oostenrijkse Grand Prix, waarin de coureur de vierde tijd reed, sprak Dovizioso met de media. “Ik wil racen, maar op dit moment heb ik nog geen plan B”, reageerde Dovizioso op een vraag over zijn toekomstplannen. “Maar de beslissing, deze situatie was anders dan het wachten op een plan B.”

Dovizioso’s mogelijkheden zijn behoorlijk beperkt. Naast Ducati heeft alleen Aprilia nog een plekje binnen het fabrieksteam vrij. Dovizioso weigerde verder in te gaan op de details rond de beslissing omdat hij geen ‘spanning’ wil creëren bij Ducati, maar gaf wel toe dat hij de beslissing had genomen om zich op het racen te kunnen concentreren: “Het enige wat ik kan zeggen is dat het voor mij beter was om nu een beslissing te nemen en mezelf op het racen te concentreren dan dat ik nog langer zou wachten”, vervolgde hij. “We zijn in Oostenrijk, dat is voor ons een heel goed circuit en we hebben laten zien dat we snel zijn. Deze twee races moeten we scoren. Voor ons wat het de juiste beslissing om nu een beslissing te nemen. Dat is het. Zoals je weet is de situatie [lastig] en het is belangrijk om rust binnen te team te hebben en me te richten op het kampioenschap.”

Gevraagd of de beslissing hem rust heeft gebracht, zei Dovizioso: “Dit helpt zeker. Wanneer je denkt aan je snelheid, hoe je sterker kunt presteren en je ook moet nadenken over je toekomst, met de engineers, met de baas, dan ben je niet op de beste manier bezig. Dat bleek wel tijdens de eerste drie races van dit jaar. Nu kan ik me weer concentreren op het racen, we zijn ook maar mensen. Het is altijd om je op een ding te concentreren. De beslissing om weg te gaan bij Ducati heeft te maken met de situatie. Nu was het aan mij om te beslissen en de focus op het rijden te leggen. Ik heb geen alternatief plan, maar er kan veel gebeuren. Op dit moment hebben we nog niet echt een idee.”

Met medewerking van Lewis Duncan