Dovizioso genoot van duel met Rossi: “Agressief, maar niet gek”

Nadat Maverick Viñales en Marc Marquez ontsnapt waren, ging het gevecht om de derde plaats in de Maleisische Grand Prix tussen de routiniers Andrea Dovizioso en Valentino Rossi. Met name laatstgenoemde was gebrand het podium te halen: hij was daar in de veertien voorgaande races niet in geslaagd. Dovizioso had anderzijds niet het tempo om Viñales en Marquez te bestoken, de derde plaats was derhalve het maximaal haalbare.

Een paar keer probeerde Rossi zijn landgenoot in te halen, maar het vermogen van de Ducati bracht Dovizioso keer op keer langszij. Al snel had Dovizioso door dat hij Rossi de baas kon zijn: “Je weet nooit wat de sterke en zwakke punten van je tegenstander zijn als je ervoor rijdt”, verklaarde hij. “Maar het was de juiste strategie om ervoor te rijden, de banden raakten snel oververhit als je erachter zat, mijn acceleratie was ook beter. Ik wist dat het voor een Yamaha heel moeilijk zou zijn om de Ducati te verslaan.”

Waar Rossi in de afgelopen races telkens in de tweede helft van de race wegzakte, was dat dit keer niet het geval. Dovizioso reed op zijn beurt op bepaalde delen van het circuit behouden om het einde van de race zo goed mogelijk te halen. “Ik reed langzamer in de bochten omdat ik voelde dat de banden niet meer konden hebben, maar we waren niet langzaam. Toen Rossi me passeerde zag ik dat hij ook op de limiet zat, zijn kaarten lagen al op tafel. Ik wist op dat moment dat ik nog iets over had ten opzichte van Valentino.”

Hoewel Rossi het uiterste probeerde om het podium te halen, moest hij zich gewonnen geven. Dovizioso prees de Yamaha-rijder na afloop vanwege zijn strijdlust en bewondert hem om zijn stijl: “Valentino geeft niet op, hij is agressief maar niet gek. Hij doet geen domme dingen. Er was ook een risico dat Rins ons nog in zou halen, dat wist hij ook. Het was een mooi gevecht en ik kon de derde plaats verdedigen.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont