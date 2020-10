Dovizioso: We gaan een kluif hebben aan Suzuki in titelstrijd

Alex Rins won zondag de Grand Prix van Aragon vanaf de tiende startplek, Joan Mir werd derde en is nu de klassementsleider in het MotoGP-kampioenschap. Dovizioso moest na een gemankeerde kwalificatie als dertiende aan de race beginnen, maar sleepte zondag nog een zevende plaats uit het vuur. Hij staat op vijftien punten achterstand van Mir. De nestor van de MotoGP-klasse (bij afwezigheid van Valentino Rossi is Dovizioso de meest ervaren coureur van het veld) had in Le Mans al door dat Mir een van de belangrijke rivalen in de titelstrijd was, maar erkende anderzijds ook dat de matige wedstrijd van Fabio Quartararo het bewijs is dat “alles nog mogelijk is”.

“Voor Le Mans was al duidelijk dat Mir de sterkste was, hij is constanter dan wie dan ook”, zei Dovizioso. “Ja, Quartararo won meer races en dat is ook belangrijk. Maar als je kijkt naar alle races staat Suzuki er altijd, dat is ontzettend belangrijk als je punten wil scoren voor het kampioenschap. Ik denk dat het heel lastig wordt om met ze te vechten voor het kampioenschap, maar het is de bevestiging dat er van alles kan gebeuren. Dat zagen we ook bij Quartararo, die het hele weekend veel problemen had. Ik begon als dertiende aan de race en heb het overleefd met het oog op het kampioenschap. Daar moeten we blij mee zijn, maar we moeten wel zorgen dat we volgende week iets extra’s kunnen brengen.”

Beter kwalificeren een must

Op een koud MotorLand Aragon hadden de Ducati’s dit weekend grote problemen op de banden op bedrijfstemperatuur te krijgen, Dovizioso vond het daarentegen juist lastig om de zachte achterband te sparen voor een langere run. Hij koos daarom voor de medium achterband, maar dat bleek zondag – toen het warmer was dan eerder dit weekend – niet helemaal de juiste keuze.

“Met de bandenkeuze hadden we maximaal twee plekken kunnen winnen”, verklaarde Dovizioso. “Uiteindelijk werkte de medium niet zo goed als tijdens de trainingen en de band was er met acht ronden te gaan al helemaal aan. We konden de snelste mannen niet volgen. Maar dat maakt wel het verschil met de anderen aan het eind van de race. Het is belangrijk om volgende week van de eerste twee rijen te starten. We moeten in elk geval sneller worden, ik verloor veel aan het begin van de race. In sommige bochten was ik niet snel. Dat helpt ook niet in deze race, daar kun je verdomd weinig aan doen.”

Met medewerking van Lewis Duncan