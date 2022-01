Dovizioso en Binder gepresenteerd bij RNF Yamaha MotoGP-team

RNF Yamaha is voortgekomen uit Petronas Yamaha SRT, dat de afgelopen drie seizoenen een goede indruk maakte in de MotoGP. Onder leiding van Razlan Razali, Johan Stigefelt en Wilco Zeelenberg was dat team heel succesvol. Voor coureurs Fabio Quartararo en Franco Morbidelli was het een opstap naar het fabrieksteam, waar de eerstgenoemde afgelopen seizoen wereldkampioen werd. Morbidelli reed afgelopen seizoen nog wel voor Petronas en dat zou ook in 2022 zo blijven, maar het plotselinge vertrek van Maverick Viñales zorgde ervoor dat Yamaha moest schakelen. Morbidelli werd naar het fabrieksteam gehaald en Razali en de zijnen moesten op zoek naar twee nieuwe coureurs, want ook Valentino Rossi hield het na 26 seizoenen voor gezien. Tot slot trok Petronas zich terug als titelsponsor en moest het team op een andere manier toekomstperspectief vinden.

Dat vond Razali met de Italiaanse hoofdsponsor Withu, een energiebedrijf. De teams in Moto2 en Moto3 werden afgestoten, maar Darryn Binder had een doorlopend contract met een MotoGP-clausule. Hij werd om die reden de opvallende eerste coureur van het nieuwe team. De Zuid-Afrikaan, de jongere broer van KTM-coureur Brad, heeft al heel wat jaren Moto3-ervaring, maar presteerde het voorbije seizoen wisselvallig. Hij speelde bovendien een rol in de beslissing van de titelstrijd in de klasse voor lichtgewichten, Binder kreeg daardoor veel kritiek.

Daarnaast keert Andrea Dovizioso terug in de MotoGP. Hij reed vorig seizoen al wat races voor Petronas toen Morbidelli bij het fabrieksteam zat, de drievoudig vice-kampioen kwam terug van zijn sabbatical en de kans bij het nieuwe team van Razali was voor hem de enige manier om in 2022 weer onderdeel uit te maken van het MotoGP-veld. Maandag waren Dovizioso en Binder voor het eerst te zien in hun nieuwe pakken en werden ook de motoren voor 2022 onthuld. Dovizioso heeft een fabriekscontract en krijgt de beschikking over de nieuwste M1, Binder moet het doen met het model waar Quartararo afgelopen seizoen wereldkampioen mee werd.

De MotoGP-motoren van Andrea Dovizioso en Darryn Binder. Foto: RNF Racing