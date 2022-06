Er hebben de afgelopen weken heel wat verschuivingen plaatsgevonden in de MotoGP-paddock. Niet zozeer bij de rijders, maar wel bij de fabrikanten en de respectievelijke klantenteams. In Mugello werd duidelijk dat RNF volgend seizoen met motoren van Aprilia gaat rijden. CEO Massimo Rivola van Aprilia heeft aangegeven dat de Italiaanse formatie klaar is voor een opleidingsteam. Het heeft ervoor gezorgd dat Yamaha volgend seizoen voor het eerst in hele lange tijd geen klantenteam meer heeft.

Yamaha-baas Lin Jarvis heeft bevestigd dat het voorlopig zo blijft. In ieder geval in 2023. Maar volgens Ezpeleta, de hoogste man in rang bij MotoGP-organisator Dorna, blijft dat niet lang zo. “Wij vinden 20 motoren op de grid een acceptabel aantal”, zegt Ezpeleta in gesprek met Motorsport.com. “Dus 22 is ideaal. Volgend jaar heeft Yamaha slechts twee motoren op de grid, maar dat zal niet lang zo blijven verwacht ik.” In een dergelijke situatie zou een samenwerking met VR46 het meest voor de hand liggen. De formatie van Valentino Rossi heeft tot eind 2024 een contract bij Ducati, maar zou dat dan moeten breken om in zee te gaan met Yamaha.

Dorna heeft in principe een akkoord met Suzuki

Suzuki maakte vorige maand bekend aan het eind van dit seizoen uit de MotoGP te vertrekken, ondanks dat de formatie uit Japan een doorlopend commercieel contract heeft met Dorna. Die loopt door het eind van 2026. Over een vertrek moest dus onderhandeld worden, zo liet Dorna snel na de bekendmaking van het nieuws weten. Gevraagd naar de status van de onderhandelingen, zei Ezpeleta: “We zijn in gesprek met Suzuki, we hebben in principe een akkoord. Er moet alleen nog getekend worden.”