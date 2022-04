Dorna staakt opnames van tweede seizoen MotoGP Unlimited

Het eerste seizoen van MotoGP Unlimited verscheen eerder dit jaar en kreeg inhoudelijk lovende kritieken. Er zaten echter nogal wat haken en ogen aan de lancering van de reeks. Niet overal ter wereld was het eerste seizoen meteen te zien, nog altijd zijn er landen waar de serie niet beschikbaar is. Ook was er kritiek op het feit dat veel coureurs Italiaans en Spaans spraken, vooral in landen waar men niet gewend is aan ondertiteling leverde dit problemen op. Een derde minpunt was de lancering van de reeks, een week na de start van het kampioenschap in Qatar.

Manel Arroyo, managing director van Dorna, heeft in gesprek met Motorsport.com bevestigd dat de opnames stilgelegd zijn. “We willen alle informatie analyseren voordat we een beslissing nemen over de toekomst. Als we daarbij veranderingen moeten toepassen, dan zullen we dat doen”, zegt Arroyo. Het is goed mogelijk dat de cameraploegen van Mediapro later dit seizoen weer in de paddock verschijnen. “We willen geen overhaaste dingen doen. We zijn tevreden met het eindresultaat, maar er zijn altijd zaken die verbeterd kunnen worden.”

Dorna wil ook kijken naar mogelijkheden voor de distributie in landen waar Amazon Prime niet beschikbaar is.