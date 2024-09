Dorna verklaart opvallende absentie India op MotoGP-kalender 2025

Donderdag maakte de MotoGP de kalender voor 2025 bekend. Op het programma prijken 22 raceweekenden met onder meer de nieuwe Grand Prix van Hongarije en de terugkeer van zowel de Grand Prix van Argentinië als de Tsjechische GP. Een opvallende afwezige op het schema is het treffen in India. Na de eerste editie in 2023 stond die race ook in 2024 op de kalender, om vervolgens uitgesteld te worden tot 2025. Ook dan blijft het tweede bezoek van de MotoGP aan Buddh International Circuit echter uit. Carlos Ezpeleta, sportief directeur van Dorna Sports, geeft aan dat dit zo is vanwege problemen met het vinden van een promotor.

"India is een enorm belangrijke markt voor de MotoGP en de motorfietsenindustrie. We hebben een overeenkomst met de regio Uttar Pradesh, maar met de deadlines voor het publiceren van de kalender was het helaas niet mogelijk om te voldoen aan alle deadlines te voldoen met betrekking tot het kiezen van een promotor en het upgraden van het circuit", legt Ezpeleta uit. "We zijn dus overeengekomen dat het beter was om anderhalf jaar te hebben voor de voorbereidingen op het evenement. We denken nog altijd dat er enorm veel potentie is, maar we zijn het eens dat uitstellen het beste is."

Een van de races die wel weer op de MotoGP-kalender staat, is de GP van Tsjechië. Het laatste bezoek aan Brno dateert alweer van 2020, maar volgend jaar komt daar verandering in. Ezpeleta is blij dat er een deal is gekomen, al benadrukt hij ook dat er wel nog werk aan de winkel is. "Het circuit is nog niet opnieuw geasfalteerd, maar dat is wel onderdeel van onze voorwaarden voor een terugkeer. Er zijn andere dingen die verbeterd moeten worden, maar daarover zijn we het eens en dus kijken we ernaar uit", stelt de Spaanse manager. "Het is een traditioneel evenement voor de MotoGP en eentje die al decennia vele fans aantrekt, dus de overheid van Tsjechië en de MotoGP zijn verheugd dat de race terugkeert."

Waarom vertrouwen in Hongarije behouden blijft

Met de Grand Prix van Hongarije staat er in 2025 ook een nieuw evenement op de MotoGP-kalender. Die race moet verreden worden op het nieuwe circuit van Balaton Park, een plan waar in 2009 al over werd gesproken en wat zestien jaar later dus eindelijk werkelijkheid wordt. Hoewel het circuit vrij recent is opgeleverd, kon de geplande ronde van het World Superbike er dit jaar niet doorgaan. Dat is op zich geen goed teken en dat geldt eveneens voor het feit dat er al verbouwingen nodig zijn om het circuit geschikt te maken voor de MotoGP, maar dat mag de pret volgens Ezpeleta niet drukken.

"We hebben al enkele jaren een deal met de Hongaarse overheid, maar vanwege de pandemie hebben enkele projecten vertraging opgelopen. We zijn echter verheugd aan te kondigen dat we op Balaton Park gaan racen", aldus Ezpeleta. "Het circuit is best recent aangelegd en moet voor de MotoGP enkele significante veranderingen ondergaan, maar we zouden snel klaar moeten zijn om de fans te laten zien hoe het gaat zijn. Het is een typische lay-out met veel snelle secties die aangepast moeten worden, en met langzame technische secties waar de rijders van zouden moeten genieten."