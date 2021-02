Dorna sluit nieuwe overeenkomst met IRTA

De IRTA werd in 1986 opgericht en die organisatie heeft een vitale rol gespeeld in het succes van het kampioenschap. In 2016 sloten Dorna en IRTA voor het eerst een vijfjarige overeenkomst namens de onafhankelijke teams in de MotoGP. Daarmee moest het voortbestaan van deze teams veiliggesteld worden en werd ook een systeem opgezet waarin ze financiële steun krijgen. Anno 2021 is de MotoGP competitiever dan ooit tevoren. Vorig seizoen wonnen satellietteams maar liefst acht van de veertien races.

“We zijn heel blij dat we een nieuwe vijfjarige overeenkomst gesloten hebben met IRTA en de onafhankelijke teams”, zei Dorna CEO Carmelo Ezpeleta. “Ik ben trots op wat we bereikt hebben en ik kijk uit naar de voortzetting van deze samenwerking. Een van de eerste zaken die we gedaan hebben toen we in 1992 met de MotoGP begonnen is een nauwere samenwerking met IRTA. Dat de interesse voor de sport en het historische niveau nu hoger dan ooit ligt, is iets om trots op te zijn. De onafhankelijke teams worden steeds sterker en ik kijk ernaar uit om dat in de komende vijf jaar door te zetten, samen kunnen we de MotoGP naar een hoger plan brengen.”

IRTA-president Hervé Poncharal zei: “Dit is mooi nieuws voor de motorsportwereld. We zitten in een moeilijke tijd, maar het hebben van zekerheid en zichtbaarheid in de samenwerking met een belangrijke partner is een grote bonus. Het is geweldig om een promotor als Dorna aan onze zijde te hebben. Alle vragen of verzoeken vanuit de rijders en de teams worden altijd in overweging genomen door Dorna. De veiligheid, de kwalificatie van de races, de technische zaken en de show als geheel is altijd beter geworden.”

LCR was het eerste satellietteam dat de overeenkomst met Dorna verlengd heeft. Ook fabrikanten Ducati, KTM en Honda blijven langer actief in de MotoGP. De huidige overeenkomst van teams met de MotoGP loopt aan het eind van dit jaar af. Avintia stapt naar verwachting uit de MotoGP, VR46 is een van de kandidaten om die plek over te nemen. Ook is de komst van een Suzuki-satellietteam niet uitgesloten in 2022. Gresini en Aprilia gaan naar verwachting zonder elkaar verder, het Italiaanse merk wil voor volgend seizoen een volledig fabrieksteam op poten zetten.