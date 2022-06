MotoGP reageert op kritiek rijders na aquaplaning op TT Circuit

Hevige regenval op vrijdagochtend zorgde ervoor dat er op bepaalde stukken van het TT Circuit water bleef staan. Coureurs klaagden over aquaplaning op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Strubben en in de vierde sector van Meeuwenmeer tot na de Geert Timmer-bocht. Diverse rijders, waaronder WK-leider Fabio Quartararo en Aleix Espargaro, waren van mening dat de sessie stilgelegd had moeten worden omdat de omstandigheden te slecht waren.

Tijdens de bijeenkomst van de safety commission, die elke vrijdagavond van een Grand Prix-weekend plaatsvindt, komen de rijders bijeen met de wedstrijdleiding en vertegenwoordigers van promotor Dorna. “De omstandigheden van VT1 zijn besproken in de bijeenkomst van de safety commission”, leest de verklaring van promotor Dorna. “Er was overeenstemming tijdens de meeting dat een rijder zelf beoordeelt of de omstandigheden goed genoeg zijn tijdens een vrije training. De feedback van rijders is cruciaal voor de wedstrijdleiding in het maken van een beoordeling als er dergelijke omstandigheden zijn tijdens een sessie.”

Op het moment dat de aquaplaning op de genoemde stukken het ergst was, reed Johann Zarco snellere tijden. Dat was voor de wedstrijdleiding aanleiding om de sessie niet stil te leggen. “Omdat verschillende rijders hun tijden op dat moment verbeterden, was duidelijk dat de omstandigheden goed genoeg waren om te rijden.”

De wedstrijdleiding heeft wel aangegeven feedback van de rijders in het vervolg serieuzer te nemen. “Vooral in sessies waar coureurs niet de keuze hebben om in de pitbox te blijven, zoals de race, is dergelijke informatie van levensbelang voor de beslissing van de wedstrijdleiding.”