Concessies werden in 2014 geïntroduceerd om worstelende fabrikanten te helpen en daarmee een gelijkwaardiger veld te creëren. Deze zorgden er tevens voor dat Suzuki, Aprilia en KTM tussen 2015 en 2017 terugkeerden naar de MotoGP. Concessiehouders kregen een aantal voordelen ten opzichte van fabrikanten die dat niet waren, zoals Honda en Yamaha. Dit was onbeperkt testen tijdens het seizoen, het beschikken over meer krachtbronnen en een onbeperkte ontwikkeling aan de krachtbron.

Om in aanmerking te komen voor concessies moest een fabrikant ofwel nieuw zijn op de grid of het jaar ervoor geen droge race hebben gewonnen. Concessies werden afgenomen zodra een fabrikant zes concessiepunten had verzameld in een enkel seizoen, deze werden bepaald op basis van drie resultaten: drie voor een overwinning, twee voor een tweede plek en een voor een derde stek. Aprilia was vorig jaar de laatste fabrikant die concessies verloor. In 2023 gelden voor alle fabrikanten dezelfde regels. Binnen de huidige reglementen zou het enige regelgevende alternatief voor iemand om die concessies weer te krijgen zijn dat geen van zijn coureurs ook maar één podium scoort in de Grands Prix op zondag. Iets wat Honda en Yamaha al bereikten met respectievelijk een zege voor Alex Rins in Austin en een derde plaats voor Fabio Quartararo in diezelfde race.

Yamaha, dat in 2023 slechts twee motoren op de grid heeft, staat onderaan in het fabrikantenkampioenschap. Honda staat slechts zeven punten los van Yamaha op plaats vier, ondanks dat het vier machines heeft rijden. Honda-teambaas Alberto Puig vertelde aan de media in Assen dat er nog geen gesprekken waren geweest over mogelijke consessies voor de Japanse merken. "Dit is nog niet met Dorna besproken. We hebben geen idee hoe dat gaat verlopen", zei hij.

In Nederland vroeg Motorsport.com aan een van de belangrijke mannen bij Ducati naar de kwestie. "Er is nog niet veel informatie over", zei hij. "Ik kan geen goed antwoord geven. Honda moet werken aan het verbeteren van de motor en niet hopen dat de organisatie hieraan meehelpt." Gesprekken over concessies lopen inderdaad nog niet, maar Motorsport.com heeft begrepen dat de kwestie in de aanloop naar de Britse Grand Prix ter tafel komt. Er staat nog geen MSMA-vergadering gepland, al is niet uitgesloten dat fabrikanten tijdens de zomerstop virtueel bij elkaar komen. Het ligt voor de hand dat Dorna het voorstel zal indienen, voordat het door de MSMA wordt besproken en uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Grand Prix Commission. "We staan ervoor open om over te praten", zegt de Ducati-vertegenwoordiger. "Wat duidelijk is, is dat de criteria voor het opnieuw toekennen van de concessies waarover besloten moet worden absoluut objectief moeten zijn, niet à la carte voor Yamaha en Honda."