Bestuurder Manel Arroyo vertrekt bij MotoGP-organisator Dorna

Arroyo was sinds 1988 werkzaam voor Dorna Sports, nog voordat de organisatie de commerciële rechten van het wereldkampioenschap overnam. Hij was verantwoordelijk voor de audiovisuele contracten, was hoofd van de commerciële divisie en had ook sponsordeals in zijn portefeuille na het vertrek van Pau Serracanta in 2021. Arroyo speelde een belangrijke rol in de digitale transitie van de MotoGP en het sluiten van deals met uitzendgemachtigden. Dat is nog altijd de belangrijkste inkomstenbron voor het kampioenschap. Arroyo blijft na zijn vertrek wel aandeelhouder (hij bezit net als de andere Dorna-bestuurders zo’n 20 procent van de aandelen) en wordt strategisch adviseur.

CEO Ezpeleta zegt: “Manel is een geweldige aanwinst voor deze organisatie geweest en een nog veel betere vriend, ik werkte nog voor de start van Dorna met hem samen. Niet alleen Dorna, maar de hele MotoGP-familie heeft veel aan Manel te danken door het geweldige werk dat hij de afgelopen decennia verzet heeft. Ik dank hem voor zijn inzet en toewijzing, daardoor zijn we uitgegroeid tot pioniers in de entertainmentindustrie met projecten zoals interne tv-producties, onze digitale en OTT-platforms. Dat zijn innovaties waarmee we de sport dichter bij de fans gebracht hebben. Ik weet zeker dat Manel in zijn nieuwe rol waardevol blijft voor de organisatie.”

Dorna Sports heeft nog geen vervanger aangewezen voor Arroyo, de directie kijkt naar verschillende alternatieven binnen en buiten de organisatie. Arroyo blijft aan de organisatie verbonden tot er een vervanger gevonden is. “Mijn periode bij Dorna is het beste wat mij op professioneel vlak is overkomen”, aldus Arroyo. “Het is een privilege dat ik deel uitgemaakt heb van het team onder leiding van Carmelo Ezpeleta, mijn baas en vriend, die de drijvende kracht is achter dit kampioenschap. Samen hebben we de MotoGP zeer competitief gemaakt en is het kampioenschap een referentie geworden in de entertainmentindustrie.”