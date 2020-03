Dorna-baas Ezpeleta: “Er komt zeker een MotoGP-seizoen in 2020”

Door reisrestricties voor inwoners van Italië besloot de MotoGP zondagavond de teams en rijders uit de topklasse van de motorsport niet af te laten reizen naar Qatar. Italië kreeg in de voorbije etmalen te maken met een extreme piek in het aantal besmettingen, de Qatarese instanties stelden een regel op dat reizigers op directe vluchten uit Italië direct voor een minimum van veertien dagen in quarantaine geplaatst worden. Door deze situatie was Dorna genoodzaakt de MotoGP-activiteiten van aankomend weekend uit het schema te halen, verklaarde Ezpeleta in een officieel statement.

“We hebben nauw contact gehad met de autoriteiten van Qatar om te ontdekken wat we konden doen. Dit weekend ontwikkelde de situatie zich in rap tempo. Op zaterdag en zondag was er niet een specifiek probleem, niet veel later kregen we toch de indicatie van Qatar dat men maatregelen zou nemen tegen mensen met de Italiaanse nationaliteit of inwoners uit dat land. Er moest zekerheid zijn dat ze de laatste veertien dagen niet op Italiaanse bodem geweest zijn. Iedereen die in de laatste twee weken in Italië is geweest, zou veertien dagen in quarantaine moeten in Qatar. Dat is vanzelfsprekend niet mogelijk voor onze mensen en daarom hebben we besloten de MotoGP-klasse uit het schema te halen in Qatar.”

De races in Moto2 en Moto3 gaan in Qatar wel gewoon door, beide kampioenschappen waren voor de voorbereiding al eerder naar het land gekomen. Voor die klassen is reeds een aangepast tijdschema gepubliceerd.

MotoGP zoekt naar alternatieve datum voor Thailand

Een paar uur nadat er een streep door de Qatarese GP gezet werd, nam ook de overheid in Thailand een besluit over het schrappen van evenementen met veel publiek. Daarmee wil men in dat land voorkomen dat de pandemie verder uit kan breiden. De FIM bevestigde maandagochtend dat ook die race voorlopig van de baan is. “We hebben intensief contact onderhouden met de autoriteiten in Thailand en zij adviseerden ons dat er maandag een meeting zou komen over welke evenementen door konden gaan. Dit heeft niets te maken met Italianen of andere nationaliteiten, maar zij hebben gewoon besloten om evenementen met veel toeschouwers te verbieden. De situatie is anders dan in Qatar. We hebben besloten de GP van Thailand eruit te halen en proberen deze later in het seizoen in te halen.”

Officieel is er nog geen datum geprikt voor de start van het 2020-seizoen, maar vooralsnog lijkt het erop dat het seizoen op 5 april in de Verenigde Staten kan beginnen. Twee weken later trekt men dan naar Argentinië, de organisator van die Grand Prix heeft maandag een statement gepubliceerd waarin staat dat het raceweekend vooralsnog volgens schema door kan gaan op 19 april. Momenteel heeft Argentinië geen restricties wat betreft het reizen, maar die situatie kan bijzonder snel veranderen.

Ezpeleta benadrukte dat Dorna de ontwikkelingen nauwgezet volgt en sprak uit ‘de wens’ te hebben om alle races dit seizoen te rijden: “Er komt in 2020 zeker een MotoGP-seizoen”, voegde hij toe. “We proberen met alles door te gaan en volgen de situatie omdat het per dag kan veranderen, maar onze wens is dat we alle races in 2020 kunnen rijden.”

Met medewerking van Lewis Duncan