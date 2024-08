Doorstaat goede relatie Bagnaia en Martín de MotoGP-titelstrijd in 2024?

Vorig jaar streden Francesco Bagnaia en Jorge Martín tot de laatste race om de MotoGP-wereldtitel, een gevecht dat nipt door eerstgenoemde werd gewonnen. Ook dit jaar staat het tweetal bovenaan in het kampioenschap. Na de Oostenrijkse Grand Prix heeft Bagnaia een voorsprong van vijf punten op Martín, nadat de Ducati-rijder zowel de sprintrace als de langere race op zondag op zijn naam schreef. Daar waar veel van dergelijke rivaliteiten op het circuit ook tot gespannen uitingen naast de baan leiden, geldt in dit geval echter dat ze behoorlijk vriendschappelijk met elkaar omgaan.

Dat is volgens Bagnaia vooral te danken aan het feit dat er enorm veel onderling respect is. "Als er respect is, is het buiten de baan vredig en op de baan oorlog - maar wel altijd met respect", vertelt de Italiaan als hij gevraagd wordt naar zijn goede relatie met Martín. "We kennen elkaar al heel lang. Ik begrijp het niet dat relaties tussen rijders veranderen tijdens het kampioenschap. Het klopt dat je een beetje verandert als je voor hetzelfde doel strijdt, maar het respect moet er altijd zijn. Het lijkt erop dat de situatie hetzelfde is als vorig jaar, maar ook als toen we veel jonger waren."

In het verleden zorgde een onderling gevecht om een MotoGP-titel geregeld voor spanningen tussen de hoofdpersonen. Zo kwam het een decennium geleden tot een uitbarsting tussen Valentino Rossi en Marc Márquez, onder meer door hun aanvaring tijdens de Maleisische Grand Prix van 2015. De relatie verslechterde zelfs zo erg dat de rivaliteit ook buiten de motorsport veel aandacht kreeg. Bagnaia verwacht dus niet dat hemzelf en Martín hetzelfde lot wacht. De Spanjaard van Pramac Ducati sluit zich daarbij aan.

"Zoals Pecco al zei, gaat het niet alleen om dit jaar of vorig jaar. We hebben nog vele jaren voor ons waarin we tegen elkaar kunnen strijden", stelt Martín, die eind 2024 bij Pramac vertrekt voor een avontuur bij het fabrieksteam van Aprilia. Hij ziet geen reden voor woede richting Bagnaia als de regerend wereldkampioen hem op waarde klopt. "Ik doe mijn best en als hij beter blijkt te zijn, waarom zou ik dan boos op hem worden? Het gaat om respect. Als alles op én naast de baan respectvol verloopt, ben ik zelfs blij voor hem dat hij wint. Ik hoop dat deze relatie nog lang blijft zoals die is."