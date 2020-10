Doohan onder de indruk van Mir: “Hij laat zien hoe goed Suzuki is”

De 23-jarige Mir staat met 100 punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, op acht punten van Fabio Quartararo. De Spanjaard heeft nog geen race gewonnen dit seizoen, maar stond al wel vier keer op het podium. Hij is daarmee de meest constante coureur van het kampioenschap. Het is al bijna twintig jaar geleden dat Suzuki nog eens een wereldtitel in de wacht sleepte. De prestaties van Mir zijn ook opgevallen bij vijfvoudig MotoGP-kampioen Mick Doohan, laat hij in gesprek met Motorsport.com weten. “Het is indrukwekkend wat Mir laat zien en hij laat daarmee ook zien hoe goed Suzuki is. Joan is een duidelijke kandidaat voor de titel en het zou fantastisch zijn als Suzuki weer een kampioenschap bij mag schrijven. Het is lang geleden. Mir is de rijder die het daadwerkelijk kan flikken.”

Repsol Honda-rijder Marc Marquez is dit seizoen de grote afwezige nadat hij tijdens de Spaanse GP in Jerez ten val kwam en daarbij zijn bovenarm brak. De Spanjaard gaf vorige week een uitgebreid interview waarin hij benadrukte dat er een verschil is tussen het leiden van het kampioenschap en het ‘vrij mogen rijden’ voor een titel. “Het is moeilijk om te begrijpen, maar coureurs begrijpen dit wel. Het is geweldig als je kunt winnen, maar wanneer je moet winnen komen er andere zaken bij kijken. Je krijgt meer twijfel en je weet niet of je moet aanvallen of juist moet verdedigen. Je weet als rijder op de tweede, derde of vierde plaats dat je weinig te verliezen hebt en dat je kunt aanvallen. Dan kun je met meer vertrouwen rijden omdat er minder op het spel staat. Als je aan kop staat moet je winnen, dat is wanneer je twijfels begint te krijgen. Het wordt moeilijker.”

Doohan is het eens met de woorden van Marquez en meent dat de beide favorieten in de titelstrijd, Quartararo en Mir, nog nooit met deze vorm van stress te maken hebben gehad. “Ik ben het helemaal eens met Marc, je hebt meer druk als je vooraan rijdt”, verklaarde hij. “De leider in het kampioenschap kan alles verliezen en het is lastig om met die druk om te gaan. Veel coureurs die dit jaar voor de titel vechten hebben nog nooit in die positie gezeten. Dovizioso wel, maar de anderen niet. Je moet het zelfvertrouwen hebben om met die druk om te gaan, maar dat is moeilijk. Uiteindelijk is het vooral zaak om jezelf te focussen op je eigen prestaties, al het andere moet je buitensluiten. Het is zaak om die druk van je af te laten glijden, anders krijg je het dubbel zo hard terug. Marc is een meester in dit soort situaties, maar anderen hebben dat nog niet laten zien.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont