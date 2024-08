Een maand geleden werd Sergio García nog begeerd door Pramac en Trackhouse, dat zijn managers op het hart drukte om niets te doen zonder iets te laten weten. Inmiddels lijkt het er steeds meer op dat hij in 2025 opnieuw in de Moto2 uitkomt, ongeacht hij dit jaar al met de wereldtitel aan de haal gaat. Daar heeft de 21-jarige Spanjaard alle kansen op, want na de Britse GP heeft hij een voorsprong van 18 punten op teamgenoot en naaste achtervolger Ai Ogura. Ook in Silverstone liet García zich weer van zijn beste kant zien. Na de openingsronde kwam hij slechts als twintigste door, maar aan de finish reed hij knap op de vierde positie.

Toch lijken deze wapenfeiten niet genoeg om naar de MotoGP te kunnen promoveren. Een pijnlijk gegeven voor García, aangezien Fermín Aldeguer al weet dat hij vanuit de Moto2 naar een van Ducati's satellietteams vertrekt, terwijl Ogura nadrukkelijk in beeld is bij Trackhouse om de nieuwe teamgenoot van Raúl Fernández te worden. Bovendien is Somkiat Chantra een serieuze gegadigde om Takaaki Nakagami te vervangen bij LCR Honda. Chantra en - in mindere mate - Ogura hebben dit seizoen minder gepresteerd dan García, maar andere factoren lijken belangrijker te zijn in de afweging van de teams dan alleen pure prestaties.

Deur naar Trackhouse gesloten

Voor de zomerstop van de MotoGP stond García in ieder geval bij Trackhouse en Pramac op de radar voor 2025. Motorsport.com heeft vernomen dat Trackhouse naar alternatieven is gaan zoeken toen duidelijk werd dat Yamaha en Pramac inzetten op García, waardoor de Amerikaanse formatie is uitgekomen bij Ogura. De Japanner hoeft naar verluidt alleen nog wat contractuele details af te ronden om helemaal rond te komen met het team. Zo leek de weg vrij voor García om naar Pramac te vertrekken, maar tegelijkertijd hield de renstal van Paolo Campinoti ook de contacten met Tony Arbolino warm voor het geval er geen deal zou komen met de rijder uit Borriana. "Sergio is een harde werker. Ik hou van zijn rijstijl, hij is heel netjes", zei Campinoti over de Moto2-leider.

Voor de zomerstop was Yamaha-fabrieksrijder Fabio Quartararo op de Sachsenring ook lovend over García. "Hij heeft een vergelijkbare weg bewandeld. Bij Pons ging het niet zo goed, maar op de SpeedUp is hij heel snel. Ik heb het Yamaha verteld. Het is niet mijn beslissing, maar het is goed dat ze naar de rijders luisteren", zei de Fransman, die na zijn vakantie in Silverstone juist een heel ander geluid liet horen door Arbolino te complimenteren. "Hij is klaar voor de sprong naar de MotoGP. Ik weet waar hij voor traint en wat hij kan doen. Het klopt dat hij een vriend is, maar dat is niet de reden dat ik op hem inzet."

Sergio García lijkt in de strijd om een Pramac-zitje vooral concurrentie te krijgen van Jack Miller. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Ook de andere teams die hun line-up voor 2025 nog niet hebben afgerond - VR46, Gresini en LCR - zijn vrijwel gelijktijdig in actie gekomen. Fabio Di Giannantonio is inmiddels met een fabriekscontract van Ducati bevestigd bij VR46 en in het ideale scenario had Ducati graag Aldeguer naast de Italiaan geplaatst bij de renstal van Valentino Rossi. Dat had Jack Miller de kans gegeven om naar Gresini te verkassen en op die manier terug te keren op een Ducati.

Miller versus García

De Australiër is nog geen 30 jaar oud en heeft veel ervaring op verschillende motorfietsen. Ook geldt Miller als een van de meest charismatische rijders in de MotoGP-paddock en is hij de enige vertegenwoordiger van Australië in de klasse. Een overstap naar Gresini was vrijwel helemaal zeker geweest als het team was overgenomen door de Linfox Group, een van de grootste Australische transportbedrijven en tevens eigenaar van het circuit op Phillip Island. Motorsport.com weet dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met Gresini-eigenaar Nadia Padovani, maar ze gaf er de voorkeur aan om het team niet te verkopen.

Padovani en Gresini gaan zodoende hoogstwaarschijnlijk in zee met Aldeguer, ook doordat VR46 liever met een andere rijder in zee gaat. Dat is Franco Morbidelli, een protegé van Rossi die lang onderdeel is geweest van de VR46 Academy. De Italiaan met Braziliaanse roots kan door Pramacs overstap naar Yamaha en zijn eerdere samenwerking met de Japanse fabrikant niet bij zijn huidige werkgever blijven. Om hem toch in de MotoGP te laten blijven, wil VR46 hem met open armen ontvangen. Dat houdt wel in dat er een streep gaat door de komst van Aldeguer, die bij Gresini gestald moet worden als de vervanger van Marc Márquez.

Met het invullen van de hiervoor besproken zitjes is er één motorfiets over zonder eigenaar: de tweede Yamaha M1 van Pramac. Het team is dicht bij de komst van Miguel Oliveira en op papier was García de perfecte teamgenoot voor de Portugees. Hij voldeed aan vrijwel alle eisen van de bazen van het team: hij is jong en getalenteerd en zijn krachten zouden perfect passen bij de ervaring van Oliveira. García strijdt echter met Miller om het zitje. De man uit Townsville heeft goede banden met Pramac en commercieel gezien is hij door zijn nationaliteit ook interessant. De bazen van het kampioenschap zal er veel aan gelegen zijn om Miller te behouden, aangezien hij de enige Australiër in het kampioenschap is. Het bewijs hiervan werd vorig weekend in Silverstone geleverd. Miller werd daar in het motorhome van Pramac gespot met de teammanagers van de renstal, zijn eigen manager Aki Ajo én... commercieel directeur Dan Rossomondo van de MotoGP.