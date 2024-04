Dominante Viñales blijft Márquez voor in MotoGP-sprintrace Austin

Ruim drie uur na de kwalificatie verzamelden de MotoGP-rijders zich op de startopstelling voor de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Maverick Viñales, Pedro Acosta en Marc Márquez mochten op de eerste startrij plaatsnemen na hun sterke prestaties in de kwalificatie. Op de tweede rij namen Francesco Bagnaia en Enea Bastianini plaats naast Jorge Martín, al moest op de grid nog het voorspatbord van beide Ducati-fabrieksrijders gewisseld worden. Onder een overwegend zonnige hemel en met een temperatuur van 26 graden Celsius bleven beide rijders echter koel in afwachting van de race over tien ronden.

Na het doven van de startlichten kwam polesitter Viñales uitstekend van zijn plek om als eerste door de eerste bocht te gaan, voor de eveneens goed gestarte Márquez en Acosta. Bastianini pakte de vierde positie voor Aleix Espargaró en Martín, die na een goede start in de eerste bocht even klem kwam te zitten. Bagnaia kwam intussen niet goed van zijn plek en viel terug naar de elfde positie. De regerend wereldkampioen zou later in de openingsronde wel nog een plekje winst boeken door technische problemen bij Fabio di Giannantonio. De VR46-rijder was niet de enige uitvaller in de openingsronde, want zowel Takaaki Nakagami als Augusto Fernández crashte om al snel ridder te voet te worden.

Martín werd in de eerste helft van de sprintrace de man van de opmars. Hij knokte zich in de eerste ronde al langs Espargaró voor de vijfde plek, om twee ronden later ook toe te slaan bij Bastianini. De Ducati-rijder reed in deze fase van de race geen competitieve rondetijden, wat hem later ook posities zou kosten aan Espargaró en Jack Miller. Die laatste actie zou plaatsvinden in de zesde ronde, het moment dat Martín de derde positie overnam van Acosta. De Pramac-rijder profiteerde optimaal van de inhaalactie die de nieuwkomer van GasGas Tech3 probeerde te plaatsen bij Márquez, die het tempo van Viñales niet kon volgen en op dat moment al twee seconden achterstand had opgelopen.

Moeizame opmars voor Bagnaia

Joan Mir was ten tijde van dat duel al uitgeschakeld, nadat de fabrieksrijder van Honda in de vierde ronde uit de race crashte. Hij was daarmee de tweede Honda-rijder die uitviel en zou in de zevende ronde ook gezelschap krijgen van Johann Zarco, die eveneens naar de grond ging en zijn race niet kon vervolgen. Bagnaia was op dat moment nog niet in staat geweest om zich naar voren te knokken, maar zette in ronde zeven de eerste stap door Franco Morbidelli te passeren voor de negende plek. In de laatste ronde zou de Ducati-rijder nog een plekje goedmaken door Raúl Fernández te verschalken in het duel om de achtste positie.

Dat gebeurde op ruime afstand van Viñales, die op dominante wijze de sprintrace op Circuit of the Americas op zijn naam schreef. De Aprilia-rijder had uiteindelijk ruim twee seconden marge op Márquez, die er relatief eenvoudig in slaagde om Martín achter zich te houden. De Pramac-rijder breidde daarmee wel zijn voorsprong in het WK uit. Acosta moest zich tevreden stellen met de vierde plek, op de voet gevolgd door Espargaró. Bastianini eindigde als zesde nadat hij Miller in de slotronde nog passeerde, terwijl Bagnaia en Fernández de laatste punten scoorden. Morbidelli werd tiende, voor Miguel Oliveira, de tegenvallende Brad Binder, Marco Bezzecchi en Álex Márquez. Fabio Quartararo was de beste rijder van een Japans merk op P15, terwijl Álex Rins en Luca Marini de laatsten waren die rijdend de finish haalden.

Alleen de hoofdrace op COTA staat nu nog op het programma van de MotoGP. De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten