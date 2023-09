Dominante Martin verovert pole voor MotoGP Misano met ronderecord

Na de tweede vrije training maakte de MotoGP bekend dat Takumi Takahashi niet mocht deelnemen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van San Marino. De LCR Honda-rijder, die invalt voor Alex Rins, slaagde er in geen enkele trainingssessie in om binnen de 105 procent van de snelste tijd te eindigen. Zodoende begonnen dertien rijders om 10.50 uur aan het eerste deel van de kwalificatie in Misano. Met Aleix Espargaro, Fabio Quartararo, Johann Zarco en Jack Miller stonden er enkele grote namen aan de start, terwijl Michele Pirro - de nummer drie van VT2 eerder op zaterdag - en Miguel Oliveira ook via het eerste segment plaatsing voor Q2 moesten afdwingen.

Aprilia's stoten door naar Q2

De coureurs kwamen meteen de baan op om aan de sessie van vijftien minuten te beginnen. Franco Morbidelli beet het spits af en zette met 1.32.283 de eerste richttijd op de klokken, al dook teamgenoot Quartararo daar al snel onderdoor. Via Morbidelli en Augusto Fernandez keerde de snelste tijd terug bij Quartararo, die op dat moment 1.31.806 noteerde. Oliveira dook daar vervolgens ruim onderdoor door 1.31.450 te rijden, waarmee hij als leider terugkeerde naar de pits. Ook Quartararo bezette op dat moment een plekje dat toegang tot Q2 verschafte, terwijl Pirro en Fernandez daar weer achter plaatsnamen. De tweede Tech3 GasGas-rijder, Pol Espargaro, was op dat moment al onderuit geschoven in bocht 2.

Met nog ruim vijf minuten te gaan in Q1 meldden de coureurs zich weer op het asfalt voor de beslissing in de sessie. Quartararo opende door zijn tijd aan te scherpen en desondanks op P2 te blijven, al dook Stefan Bradl vervolgens verrassend onder zijn tijd om even op een plekje in Q2 te staan. Nadat Espargaro in bocht dertien zijn tweede valpartij van de sessie meemaakte, werden de tijden echter verder verbeterd. Vlak voor het vallen van de vlag noteerde Aleix Espargaro de snelste tijd met 1.31.429, waarna Oliveira daar weer onderdoor dook met 1.31.272. Dat was voor beide coureurs voldoende voor een plek in Q2, waardoor Quartararo op 0.038 seconde buiten de boot viel en genoegen moest nemen met de dertiende startpositie. Daarachter volgden Pirro en Bradl, voor de teleurstellende Zarco, Fernandez en Miller. Morbidelli, Takaaki Nakagami, Fabio di Giannantonio, Joan Mir en Espargaro sluiten de rijen.

Uitslag Q1 MotoGP GP van San Marino

Martin onaantastbaar, Ducati pakt hele eerste startrij

Om 11.15 uur was het vervolgens tijd voor de vijftien minuten durende strijd om pole-position met vijf Ducati's, vier Aprilia's, twee KTM's en één Honda. Espargaro meldde zich als eerste op het asfalt, maar tijdens zijn eerste vliegende ronde stoomde Jorge Martin al voorbij om met 1.32.018 de eerste richttijd te zetten. Daar dook Brad Binder meteen onderdoor met 1.31.921, al was Martin op dat moment al bezig met een stevige verbetering. Zijn 1.31.127 werd vervolgens uit de boeken gereden door Marco Bezzecchi, die ondanks een pijnlijke hand tot 1.31.027 kwam. Daarmee zou de VR46 Ducati-rijder uiteindelijk als nummer twee terugkeren naar de pits, want met 1.30.832 zette Martin het ronderecord al wat scherper aan het einde van zijn eerste run.

Met ruim vijf minuten te gaan in Q2 keerden de coureurs terug op de baan voor hun tweede en laatste run en daarin werden de nodige verbeteringen genoteerd. Dani Pedrosa kwam met zijn eerste poging van de laatste run naar de tweede positie, alvorens Martin zijn tijd en ronderecord met een kleine halve seconde verbeterde tot 1.30.390. De Pramac Ducati-rijder probeerde zijn tijd vervolgens nog verder aan te scherpen, maar dat lukte niet. De concurrentie slaagde daar echter ook niet in, waardoor Martin de pole-position voor zich opeiste. Bezzecchi en Bagnaia kwamen nog het dichtste bij, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met de tweede en derde startpositie. Maverick Viñales kwam met zijn laatste ronde naar de vierde stek, voor Pedrosa en Espargaro. Binder, Luca Marini en Marc Marquez veroverden een plek op de derde startrij, terwijl Oliveira, Alex Marquez en Raul Fernandez de vierde startrij zullen bezetten.

Om 15.00 uur staat de eerste race van het MotoGP-weekend in Misano op het programma: een sprintrace over dertien ronden.

Uitslag Q2 MotoGP GP van San Marino