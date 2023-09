Dominante Martin pakt overtuigende zege in MotoGP-sprintrace India

Nadat de regen tijdens de Moto3-kwalificatie met bakken uit de hemel kwam, besloot de MotoGP om het programma voor de topklasse ietwat om te gooien. Zo stond er na afloop van de Moto2-kwalificatie een ingelaste training van vijftien minuten op het programma om te wennen aan het natte asfalt, al was de baan tegen de tijd van die training alweer redelijk opgedroogd. Zodoende meldden diverse rijders zich in die sessie al even op slicks, wat een voorbode bleek voor de bandenkeuzes voor de tot elf ronden ingekorte sprintrace. Daarin startte iedereen om 13.35 uur Nederlandse tijd namelijk op de droogweerbanden.

Marco Bezzecchi verzekerde zich 's ochtends van pole-position voor de sprintrace op het Buddh International Circuit, voor Jorge Martin en Francesco Bagnaia. Martin kwam uitstekend van zijn plek en ging daardoor als leider door de eerste bocht, voor Bagnaia en de vanaf P5 gestarte Joan Mir. Voor Bezzecchi verliep de start rampzalig, want hij werd bij het aanremmen van de eerste bocht geraakt door teamgenoot Luca Marini. Marini viel daardoor, terwijl Bezzecchi terugviel naar de zeventiende positie. Tegelijkertijd reed Stefan Bradl achterop bij Augusto Fernandez en Pol Espargaro, wat voor laatstgenoemde en de LCR Honda-rijder tot een crash leidde.

Vooraan wist Martin meteen een gaatje te slaan richting Bagnaia, die zelf niet meteen kon wegrijden bij Mir. De Honda-coureur werd kort voor het einde van de openingsronde al gepasseerd door teamgenoot Marc Marquez, terwijl ook Brad Binder, Fabio Quartararo en Jack Miller de aansluiting hadden. Ook van de vierde plaats kon Mir overigens niet lang genieten. Eerst werd de Spanjaard al door enkele rijders gepasseerd, waarna hij in de vierde ronde in bocht 3 onderuit gleed en zijn sprintrace ten einde zag komen.

Verder naar achteren begon Bezzecchi in de tussentijd aan een knappe inhaalrace. Aan het einde van de vijfde ronde keerde de VR46 Ducati-rijder alweer terug op de negende positie door Raul Fernandez voorbij te steken. Drie bochten later vond de Italiaan zichzelf alweer terug op de zevende positie door voorbij te gaan aan Maverick Viñales en te profiteren van de schuiver van Johann Zarco. Daarna moest Bezzecchi een gaatje dichten richting Miller, die hij in de achtste ronde met een knappe actie in bocht 12 aan de kant zette om P6 over te nemen. Vrijwel gelijktijdig kwam de race van Aleix Espargaro ten einde, nadat hij in bocht 13 crashte.

Aan het front slaagde Martin erin om een gat van zo'n twee seconden te trekken richting Bagnaia, die hij in de slotfase van de race niet meer zou afstaan. De Pramac Ducati-coureur boekte zodoende zijn tweede opeenvolgende sprintzege en verkleinde daarmee zijn achterstand op Bagnaia tot 33 punten. Achter Bagnaia hield Marquez knap stand in de strijd om het laatste plekje op het sprintrace-podium, waardoor Binder genoegen moest nemen met de vierde positie. Bezzecchi passeerde Quartararo in de laatste ronde nog voor de vijfde plaats, terwijl Miller, Viñales en Fernandez de laatste punten pakten op de zevende, achtste en negende posities. Fabio di Giannantonio, Augusto Fernandez, Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami, Michele Pirro en Franco Morbidelli waren de overige rijders die de finish bereikten.

Daarmee staat voor de MotoGP alleen nog de Grand Prix van India op het programma. De race staat gepland voor zondag 12.00 uur Nederlandse tijd, om 7.40 uur is er eerst nog een warm-up van tien minuten.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van India