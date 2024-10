Dominante Martín voltooit hattrick met MotoGP-pole in Australië

De zaterdag van het MotoGP-weekend in Australië staat natuurlijk in het teken van de sprintrace, maar de eerste focus van de dag lag vanzelfsprekend bij de kwalificatie. Om 10.50 uur lokale tijd - 01.50 uur in Nederland - begon dan ook de strijd om de beste startpositie en diverse rappe rijders moesten zich in het eerste segment al laten zien. Dat gold onder meer voor Pedro Acosta, de polesitter van de Japanse GP, Aleix Espargaró, Fabio Quartararo en Ducati-fabrieksrijder Enea Bastianini. Met slechts twee plekjes in Q2 beschikbaar zou voor enkele toprijders na Q1 het doek al vallen.

Fernández verrast in Q1, Acosta valt af

Om de spanning verder te vergroten, begon de kwalificatie op Phillip Island op een opdrogende baan. Het leidde aanvankelijk tot wisselende bandenkeuzes. De meerderheid koos voor regenbanden en van dat gezelschap noteerde Johann Zarco met 1.34.481 de eerste richttijd. Al snel bleek echter dat de rijders op slicks de juiste keuze hadden gemaakt. Halverwege Q1 kwam Luca Marini met 1.33.980 naar de eerste plek, om vervolgens meer dan een seconde van zijn tijd af te schaven. Met nog zes minuten en dertig seconden te gaan, bezette de Honda-rijder de eerste plek, voor Acosta en teamgenoot Joan Mir.

Acosta nam vervolgens de regie over door met drie verbeteringen naar 1.29.976 te snellen. De laatste poging van de GasGas Tech3-rijder bracht hem op 1.29.817, maar dat was niet genoeg voor een plekje in Q2. Die waren uiteindelijk voor Raúl Fernández, die met 1.29.397 de snelste was in Q1, en Bastianini. Marini en Zarco vielen daardoor net buiten de boot, terwijl Acosta genoegen moest nemen met de vijfde tijd en vijftiende startpositie. Thuisrijder Jack Miller klokte de zesde tijd, voor Augusto Fernández, Joan Mir, Quartararo en Espargaró. Takaaki Nakagami en Lorenzo Savadori sloten de rijen in het eerste segment.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Australië

Geen maat op Martín in Q2

Twaalf rijders mochten vervolgens jagen op de pole-position voor de Australische Grand Prix, al was die jacht voor Fabio di Giannantonio van korte duur. De VR46-rijder crashte al vroeg in de snelle Doohan Corner, waardoor zijn eerste run er al snel op zat. Op dat moment had Jorge Martín de snelste tijd al in handen, die hij vervolgens zou aanscherpen tot 1.28.365. Toch keerde de Pramac-rijder niet als snelste terug naar de pits na de eerste run. Die eer was voor Maverick Viñales, die op zijn Aprilia tot 1.27.991 kwam voordat hij een nieuw setje banden haalde voor de slotfase.

De tijd van Viñales zou pas in de absolute slotfase verbeterd worden en daar was Martín verantwoordelijk voor. De WK-leider klokte 1.27.296 om nipt boven zijn eigen ronderecord te blijven, maar niemand kon vervolgens aan die tijd tippen. Marc Márquez kwam nog het dichtste bij, maar moest op bijna zes tienden genoegen nemen met de tweede tijd. Viñales completeerde de eerste rij, voor Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia en Fernández. Franco Morbidelli tekende voor de zevende startpositie, met Álex Márquez en Álex Rins naast hem op de derde rij. Bastianini stelde teleur met de tiende tijd, hij bleef alleen Brad Binder en Di Giannantonio voor.

De MotoGP-sprintrace in Australië begint zaterdag om 06.00 uur Nederlandse tijd. Zondag om 05.00 uur volgt de Grand Prix van Australië.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Australië

Márquez snel in laatste training op opdrogende baan

Voor de kwalificatie werkten de MotoGP-rijders eerst nog de afsluitende tweede vrije training af. Het asfalt op Phillip Island droogde snel op en daar ging Marc Márquez het beste mee om door 1.35.325 te noteren op een setje regenbanden. Op bijna negen tienden achterstand volgde Viñales op de tweede positie, gevolgd door Zarco, Martín en Álex Márquez. De top-tien in de laatste oefensessie, die met tien minuten verlengd werd wegens de afgelasting van VT1, werd gecompleteerd door Quartararo, Bezzecchi, Bagnaia, Acosta en Binder.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Australië