Dominante Bagnaia wint MotoGP-sprint in Oostenrijk, Marc Márquez crasht

Slechts drie punten scheidden Jorge Martín en Francesco Bagnaia voor de start van de sprintrace op de Red Bull Ring, de 21ste race van het huidige MotoGP-seizoen. De twee voornaamste titelkandidaten verzekerden zich eerder op zaterdag ook van de eerste twee posities op de grid voor de korte race over 14 ronden, met Marc Márquez ernaast op de eerste rij. Door de deelname van testrijders Pol Espargaro (tiende), Stefan Bradl (23ste) en Lorenzo Savadori (24ste) stonden er 24 rijders op de grid voor de sprintrace in Oostenrijk, waarin Fabio di Giannantonio ontbrak wegens een in de tweede training opgelopen schouderblessure.

Iets na 15.00 uur doofden de startlichten om de MotoGP-sprint in Oostenrijk op gang te brengen. Bagnaia kwam het beste van zijn plek en nam de kopstart, voor Martín, Márquez, Aleix Espargaro en Enea Bastianini, die in de tweede bocht even wijd ging en terugviel naar P9. Voor Álex Márquez vervloog in die bocht de hoop op een goed resultaat door een schuiver, al kon hij zijn weg daarna wel vervolgen. Helemaal vooraan ging Martín de strijd aan met Bagnaia en dat leidde nog in de openingsronde tot drie inhaalacties. In de tweede ronde kreeg de regerend wereldkampioen de leiding echter weer cadeau, nadat Martín in bocht twee wijd ging en via de uitloopstrook op P2 terugkeerde. Wel werd dat incident onderzocht door de stewards.

Bagnaia en Martín voerden vervolgens het tempo op, waardoor ze langzaam afstand namen van Márquez op de derde stek. Espargaró volgde daarachter in niemandsland op de vierde plek, terwijl Bastianini aan een opmars begon en razendsnel voorbij ging aan Binder en Pol Espargaró voor de zevende positie. Aan het front veranderde intussen relatief weinig, al hing het besluit van de stewards over Martín nog in de lucht. In de zesde ronde namen zij een besluit dat nadelig uitviel voor de WK-leider, die een long lap-straf kreeg omdat hij bij het uitstapje minder dan een seconde tijdverlies had. De straf werd in de achtste ronde ingelost door Martín, die vlak voor de deur bij Espargaró belandde en dus terugviel naar P3.

Márquez geeft cadeautje aan Martín

De strijd vooraan leek op dat moment gestreden, want Bagnaia had een voorsprong van een kleine twee seconden op Márquez. Martín reed daar weer ruim twee tellen achter, maar in de tiende ronde kon de Pramac-rijder een cadeautje uitpakken. Dat werd hem aangeboden door Márquez, die in bocht 3 op onschuldige wijze onderuit gleed en daardoor uitvaller werd. De voorsprong van Bagnaia op de nieuwe nummer twee in de race bedroeg nu ineens meer dan vier tellen en dus werd het vervolgens een kwestie van rustig naar de finish rijden voor de regerend wereldkampioen van Ducati. Vrijwel gelijktijdig met de val van Márquez nam Bastianini op de tweede Ducati-fabrieksmotor met enig ellebogenwerk de vijfde plek over van Franco Morbidelli.

Met nog iets meer dan twee ronden voor de boeg zette Bastianini in bocht 9 ook Miller opzij in de strijd om de vierde plek, maar gezien de verschillen naar de rijders voor hem bleek dat ook het maximaal haalbare. Aan het front kwam Bagnaia ook geen moment meer in gevaar. De Italiaan boekte zijn derde sprintzege van 2024 en kwam op gelijke hoogte met WK-leider Martín, die ondanks zijn long lap-straf als tweede eindigde. Espargaró completeerde het sprintpodium, ruimschoots voor Bastianini. Miller voerde het groepje met Morbidelli en Binder aan op de posities vijf tot en met zeven. Marco Bezzecchi knokte zich terug naar de achtste plek na een povere start en Pol Espargaró stelde het laatste punt veilig in zijn tweede wildcardoptreden van het jaar. Pedro Acosta viel dus buiten de boot op de tiende positie, wat eveneens gold voor de slecht gestarte Maverick Viñales op P11.

Het MotoGP-weekend in Oostenrijk wordt zondag om 9.40 uur vervolgd met de warm-up. Daarna volgt om 14.00 uur de Grand Prix van Oostenrijk.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Oostenrijk