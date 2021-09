Dixon vervolgt MotoGP-avontuur in GP van Aragon

Dixon maakte afgelopen weekend op Silverstone zijn MotoGP-debuut als vervanger van de geblesseerde Franco Morbidelli. De Britse coureur kon geen verpletterende indruk maken, hij kreeg te maken met een bandenprobleem en eindigde op vijftig seconden van racewinnaar Fabio Quartararo. Dixons Moto2-teamgenoot Xavi Vierge kreeg het tweede Petronas-zitje voor de GP van Aragon aangeboden, maar Motorsport.com heeft vernomen dat de Catalaan deze kans geweigerd heeft.

Dixon mag als gevolg daarvan nog een keer aan de start verschijnen. De vrije plek in het Moto2-team van Petronas gaat als gevolg daarvan naar John McPhee, de ervaren Moto3-rijder die in de lichtste klasse een matig seizoen draait. Op Silverstone werd de plek van Dixon nog ingevuld door Adam Norrodin, maar voor McPhee staat er in Moto3 weinig meer op het spel waardoor hij getest kan worden op de zwaardere Kalex-machine. Junior WK-rijder Syarifuddin Azman maakt als gevolg daarvan zijn debuut op de plek van McPhee.

“De huidige gang van zaken geeft ons de gelegenheid om mooie kansen uit te delen aan onze rijders en aan nieuw talent”, zei teambaas Razlan Razali. “We waren tevreden met het MotoGP-debuut van Jake tijdens de Britse GP en willen hem graag nog een kans geven om zijn leercurve in Aragon voort te zetten. John maakt daardoor zijn Moto2-debuut en we kunnen daardoor ook Syarifuddin Azman zijn debuut laten maken in Moto3. Azman won eerder dit seizoen een FIM CEV-race in Barcelona en het is voor hem een mooie manier om aan het niveau in het wereldkampioenschap te wennen. We zijn blij dat we onze jonge rijders kansen kunnen gunnen en ik wens ze veel succes.”

Recent werd bekend dat SRT na dit seizoen vertrekt uit de MotoGP-klasse, een nieuw team wordt opgezet met het huidige management van Razali en teambaas Johan Stigefelt. Meer details hierover worden tijdens de San Marino GP bekendgemaakt. Andrea Dovizioso keert in Misano terug in de MotoGP. Hij neemt dan de plek van Morbidelli bij SRT in en de Italiaanse coureur zal ook volgend seizoen op een fabrieksmachine van Yamaha gaan rijden. Morbidelli gaat op zijn beurt naar het fabrieksteam, waar Maverick Viñales vorige maand vertrok.