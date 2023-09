Op dit gebied loopt F1 volgens rijders nog altijd voor op MotoGP

Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk stelde Franco Morbidelli dat de MotoGP de nodige verbeteringen kan doorvoeren in de manier waarop de sport op televisie wordt uitgezonden. Zo stoorde de Yamaha-coureur zich aan het feit dat de strijd in de middenmoot amper in de uitzending te zien was, terwijl daar met Marc Marquez en Fabio Quartararo toch twee wereldkampioen aanwezig waren. Ook in de Formule 1 worden dergelijke duels niet altijd uitgezonden, maar desondanks was er in Saudi-Arabië en België behoorlijk wat aandacht voor de inhaalraces van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Marquez toonde zich vervolgens kritisch over de aerodynamische ontwikkeling in de MotoGP door te stellen dat F1 het beter aanpakt met het inslaan van een andere weg.

In zowel de Formule 1 als de MotoGP laat de race-actie zo nu en dan te wensen over in 2023. De tweewielers doen het op dat vlak wel iets beter dan de mannen op vier wielen, waar de laatste negen races allemaal door Verstappen werden gewonnen. Desondanks is het grote spektakel uitgebleven bij beide kampioenschappen. Desondanks lijkt dat weinig invloed te hebben op de populariteit van F1, dat nog altijd volle tribunes trekt. Dat was onder meer het geval bij de Nederlandse Grand Prix van afgelopen weekend, waar Jack Miller op vrijdag aanwezig was om de vrije trainingen bij te wonen.

Voorafgaand aan de GP van Catalonië kreeg de Australiër van KTM de vraag wat F1 momenteel in zijn ogen beter doet dan de MotoGP. "Marketing, de manier waarop het zichtbaar is", luidde de duidelijke conclusie van Miller. "Je hoeft er maar naar te kijken. Ik ging op een vrijdag naar Zandvoort en de tribunes zaten nokvol, er was geen leeg stoeltje te bekennen. Tussen de sessies hadden ze shows om de fans te vermaken en ze betrokken te houden. Het was een leuk dagje uit, ik zag niemand met een frons op zijn gezicht. Vanaf aankomst om acht uur 's ochtends zaten ze aan het bier. De manier waarop ze het in de markt zetten en aan welk publiek ze het willen verkopen helpt zeker. Natuurlijk is de Netflix-serie een enorme boost voor ze geweest, maar daar hebben ze daarna wel op voortgeborduurd."

In Zandvoort zaten over drie dagen in totaal ruim 300.000 toeschouwers op de tribune, terwijl het weer verre van optimaal was. Ter vergelijking: bij de TT van Assen bleef het aantal toeschouwers steken op 179.000, waarvan er 105.000 aanwezig waren op de zondag. Dat is zeker geen slecht aantal, maar de bezoekersaantallen van de MotoGP fluctueren. In Frankrijk werd het bezoekersrecord verbroken met ruim 278.000 toeschouwers over drie dagen, terwijl in Portugal maar 123.000 fans waren en de Britse GP het moest doen met 116.000 bezoekers in het hele weekend. De Formule 1 heeft intussen tijdens de meeste raceweekenden weinig moeite om de 300.000 bezoekers aan te tikken.

Betere marketing nodig om te profiteren van huidige initiatieven

Marketing speelt daar natuurlijk een hoofdrol in met campagnes op sociale media, de aanwezigheid van beroemdheden en televisiedeals. F1 doet dat momenteel uitstekend. Tegelijkertijd heeft Miller gelijk dat hij Netflix aanhaalt. Drive to Survive bracht F1 naar het grote publiek en leidde indirect tot de speelfilm met onder meer Brad Pitt die momenteel over de sport gemaakt wordt. Diezelfde Pitt was in het verleden al eens verteller bij de MotoGP-documentaire Hitting the Apex uit 2015. Hij was dat jaar zelfs aanwezig bij de Britse GP, waar de film in première ging. De afgelopen jaren is MotoGP echter minder toegankelijk geworden voor het brede publiek. Zo flopte in 2022 de Amazon-serie Unlimited, terwijl een documentairereeks over Marc Marquez ook weinig succesvol was. Mede daardoor heeft Amazon geen interesse meer in een docuserie over de motorsport, zo heeft Motorsport.com vernomen.

De MotoGP probeert intussen wel stappen te zetten om de populariteit van de klasse te vergroten. Eerder dit jaar werd Dan Rossomondo overgenomen van de basketbalcompetitie NBA om bij Dorna als commercieel directeur aan de slag te gaan. Het kost echter tijd om tot resultaten te komen. Tot die tijd blijft het verschil met F1 duidelijk te zien, erkent ook Miller: "Het is zeker fijn om in de F1-paddock te zijn, te kunnen meelopen met iemand als Daniel Ricciardo en om twee keer gestopt te worden in 500 meter tijd in plaats van 5000 meter. Dat is best cool." Miller heeft op Instagram 856.000 volgers, ongeveer tien procent van het aantal van Ricciardo. De Australiër heeft zelfs meer volgers dan zesvoudig MotoGP-kampioen Marquez. De MotoGP probeert de fans dit jaar al meer bij de sport te betrekken, onder meer door handtekeningensessies en een parade lap op zondag. Het effect ervan blijft echter beperkt als er qua marketing geen stappen worden gezet.