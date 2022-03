Verbod op Ducati MotoGP-innovatie aanstaande

Nog voordat het MotoGP-kampioenschap goed en wel begonnen is, vliegen de fabrikanten elkaar al in de haren. De ogen zijn gericht op het systeem waarmee de rijhoogte van een machine voor de start en tijdens het rijden aangepast kan worden. Het systeem verscheen in 2019 voor het eerst bij Ducati en bracht significante voordelen op het gebied van acceleratie en topsnelheid. Er wordt al maandenlang gediscussieerd over het gebruik van de apparaten, zeker nu coureurs extra handelingen moeten verrichten. Dat kan volgens sommigen invloed hebben op de veiligheid, ook is het schrappen ervan een manier om de snelheden weer een beetje naar beneden te brengen.

Nu het onderwerp de vergadertafel van de Grand Prix Commission bereikt heeft, lijkt de houdbaarheid op zijn eind te lopen. In de GPC zitten vertegenwoordigers van de fabrikanten, teams, de mondiale motorsportbond FIM en MotoGP-promotor Dorna. Donderdag werd het verbieden van de holeshotapparaten in stemming gebracht tijdens een bijeenkomst van de zes fabrikanten. Enkel Ducati stemde voor het behoud van het systeem, de andere fabrikanten waren tegen. Een unanieme uitslag van de stemming zou direct een reglementswijziging betekend hebben, maar Motorsport.com heeft begrepen dat er nu twee opties op tafel liggen.

De eerste mogelijkheid is om het gebruik van het de verstelbare rijhoogte aan de voorkant van de machine direct aan banden te leggen. Dit is hoogst onwaarschijnlijk door het verzet van Ducati. In feite is dit enkel een realistisch scenario wanneer er bewezen kan worden dat het systeem aan de voorkant voor problemen zorgt. De meer realistische tweede optie is dat de verstelbare rijhoogte voor en achter met ingang van 2024 aan banden wordt gelegd. Het zou in dat geval de komende twee seizoenen nog voor een ontwikkelingsstrijd zorgen. Fabrikanten kunnen hun eigen versie van het apparaat niet meteen opgeven omdat de voordelen qua snelheid te groot zijn.

Voor Ducati is geen van de opties overtuigend, hoewel het logisch is dat men de tweede optie in geval van nood wel ziet zitten. “Het is jammer dat de reactie van de andere merken op een innovatie van Ducati weer dezelfde is: een zoektocht naar een verbod”, zegt Ducati’s sportief directeur Paolo Ciabatti in gesprek met Motorsport.com.

Zes MotoGP-coureurs spraken donderdag ook hun voorkeur uit over het onderwerp. Met uitzondering van Ducati-coureur Francesco Bagnaia waren alle rijders voor een verbod.