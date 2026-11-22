MotoGP GP van Portugal

Diogo Moreira prijst zich 'gelukkig' na angstaanjagende MotoGP-highsider in Portimão

Ondanks dat hij met nog slechts enkele minuten te gaan in Q1 op hoge snelheid van zijn motor werd geworpen, bleef Moreira ongedeerd en voltooide hij de kwalificatie

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 03:29

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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Diogo Moreira geeft toe dat hij zichzelf 'gelukkig' prijst dat hij zonder kleerscheuren is weggekomen na een nare highside in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal.

De LCR-rijder was in de slotminuten van Q1 bezig aan een snelle ronde toen hij in bocht 15 hard van zijn Honda werd gelanceerd, in een van de zwaarste crashes van het jaar.

Ondanks dat hij rechtstreeks op het asfalt terechtkwam en met hoge snelheid over de baan richting het grind gleed, stond de Braziliaan snel weer op en rende hij weg van de plek van de crash.

Het incident was live op camera te zien en zorgde direct voor een rode vlag, zodat de marshals de over de baan verspreide brokstukken konden opruimen.

Opmerkelijk genoeg hield Moreira geen ernstige blessures over aan de crash en keerde hij op tijd voor Q2 terug op de baan. Aan het einde van de dag meldde hij tegenover de media niet meer dan pijn.

“Het was een flinke klapper en uiteindelijk ben ik oké. Ik heb geluk. Ik heb geluk, want het was een flinke klapper.

“Er is niets gebroken. Ik heb nu pijn, overal in mijn lichaam, maar dat komt doordat ik nu afgekoeld ben. Nu ik tot rust ben gekomen, doet alles pijn. Mijn voet, mijn rug, mijn nek. Alles doet behoorlijk pijn.”

Later gaf hij tegenover de Spaanse media een uitgebreidere uitleg over de crash.

"Ik denk dat ik een prijs heb verdiend voor de beste vlucht van het jaar", grapte hij. "Die hoort wel in het rijtje met de crash van Pecco Bagnaia in Qatar, al kwam zijn crash doordat hij door een andere rijder werd geraakt. Die van mij gebeurde omdat... tja, wie zal het zeggen.

“Ik weet niet hoe hard ik ging en eerlijk gezegd wil ik dat ook niet weten. Ik heb een stukje van de beelden gezien, maar ik wil ze niet bekijken. Alles bij elkaar ben ik oké. Ik bedoel, mijn hele lichaam doet pijn, maar bocht 15 is een plek waar je echt gewond kunt raken. Kijk maar hoe ik door de lucht vloog. Toch voel ik me eigenlijk best goed."

Moreira legde uit dat het incident ontstond doordat hij bij het insturen de witte lijn raakte, nadat buien in de vroege ochtend delen van de baan vochtig hadden achtergelaten voor de kwalificatie.

“Het is een snelle bocht en het gebeurde ook precies bij het insturen [waar ik de fout maakte]. Ik raakte de witte lijn, die was een beetje nat. Maar de ronde ervoor raakte ik die ook en ging het goed.

“Ik zat op de kerbstone en het probleem ontstond toen ik weer naar binnen probeerde te gaan. Ik raakte een nat stuk en verloor grip. Ik denk dat het de witte lijn was [die de crash veroorzaakte].”

Ondanks de zwaarte van het ongeval richtte Moreira zijn aandacht al snel weer op het afmaken van de kwalificatie.

Moreira had al de snelste tijd in Q1 gereden toen de sessie met nog 1m17s op de klok werd stilgelegd. Daardoor kon hij door naar Q2, waar hij op zijn tweede motor als 11e eindigde.

“Toen ik op de baan was, zei ik tegen het team: ‘Maak de motor klaar, want ik ga twee ronden rijden om een rondetijd neer te zetten, zodat ik in Q2 in ieder geval een tijd heb’”, zei hij.

“De dokter heeft me nagekeken en zei dat alles goed was. Bovendien voelde ik door de adrenaline bijna niets in mijn lichaam. Omdat hij bevestigde dat ik in orde was, besloot ik naar buiten te gaan om wat baantijd te pakken. Eerlijk gezegd had ik niet echt zin om weer naar buiten te gaan, maar ik had werk te doen.

“Uiteindelijk was de rondetijd niet zo slecht. Ik heb niet 100% gepusht.”

Later op zaterdag viel Moreira al na drie ronden uit in de sprint door technische problemen.

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- Het Motorsport.com-team

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