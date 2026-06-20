Moreira: 'Als Marini niet naar mijn data wil kijken, is dat zijn probleem'

Diogo Moreira van LCR zegt dat het Luca Marini's probleem is dat de Italiaan niet naar zijn data kijkt om zijn prestaties in de MotoGP te verbeteren.

Moreira heeft de afgelopen drie weekenden indruk gemaakt op de satelliet-Honda en liet een zichtbare verbetering zien in zowel single-lunsnelheid als racetempo.

In Mugello eindigde de Braziliaan als 10e voor de fabrieksrijders Joan Mir (15e) en Marini (19e), voordat hij het duo opnieuw aftroefde op Balaton Park (achtste tegenover 13e en 16e).

Op vrijdag in Brno stelde Moreira een directe plaatsing voor Q2 veilig en kwalificeerde zich uiteindelijk als zesde, met Mir op de 12e plaats en Marini vlak daarachter op de 13e.

Zelfs in de ronde van vorige maand in Barcelona was hij op vrijdag sneller dan Marini, al plaatste geen van beide rijders zich rechtstreeks voor Q2.

Deze statistieken zijn niet onbelangrijk, aangezien vrijdag de eerste dag is waarop de rijders op de motor stappen en Moreira's gebrek aan ervaring hem eerder zou moeten benadelen dan helpen. Bovendien crashte hij in FP1 in Brno en liep hij cruciale kilometers mis in aanloop naar de hoofdtraining.

Marini let niet op Moreira

Aan het einde van vrijdag vroeg Motorsport aan Marini wat hij vond van de stap vooruit die de rookie had gezet, en op welke vlakken hij vond dat hij zich had verbeterd om die sprong te maken.

Marini’s reactie was enigszins afwijzend. "Geen idee, ik weet het niet. Eerlijk gezegd let ik niet op hem," zei hij, ondanks dat hij toegang heeft tot de data van alle Honda-rijders.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toen Marini's opmerkingen aan Moreira werden voorgelegd, zei hij: "Ik kijk wel naar zijn data, en ook naar die van Joan Mir.

"Er is altijd wel iets dat je kunt leren en verbeteren; soms neemt de ene rijder een bocht beter, en andere keren de andere. Ik vergelijk data met iedereen, dat is belangrijk. Het feit dat hij niet naar mijn data kijkt, is zijn probleem," voegde de geboren Sao Pauloër eraan toe.

Gevraagd waaraan hij zijn verbetering op vrijdagen toeschreef, die had geleid tot drie opeenvolgende rechtstreekse plaatsingen voor Q2, voegde Moreira eraan toe: "De sleutel is om kalm te blijven, om te werken zoals we zouden moeten doen.

"Het is waar dat er weekenden zullen zijn waarop we buiten Q2 staan. Op dit moment zitten we in een goede periode, maar er zal een grand prix komen waarin ik erbuiten val en als 18e start.

"Maar dat is normaal, we zijn rookies. Ik denk dat we het beter doen dan verwacht. Dus we moeten kalm blijven en blijven werken," concludeerde Honda's nieuwe 'wonderkind', dat Marini volgend jaar bij het fabrieksteam zou kunnen vervangen.