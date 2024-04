Van deze rijders verwacht Viñales vooraan tegenstand in GP Spanje

“Dit was een belangrijke dag voor mij, natuurlijk wil ik goed presteren in Jerez. Historisch gezien is dit niet mijn beste circuit, maar ik voel me goed op de motor en alles werkt. Ik voel dat ik marge heb en ik kijk er echt naar uit om mezelf morgen tot de limiet te pushen”, trapte Maverick Viñales af na zijn tweede tijd tijdens de MotoGP-training in Jerez. De Aprilia-rijder dook in die sessie als eerste onder het oude ronderecord van Francesco Bagnaia, die later zelf nog precies een tiende sneller zou zijn. Dat nam echter niet weg dat Viñales blij was met zijn openingsdag. “De snelheid was heel goed. Het kan nog iets beter, maar ik denk dat twee of drie rijders hier een beetje het verschil maakten.”

Viñales ziet zichzelf als een van deze rijders die het verschil kunnen maken tijdens de vierde Grand Prix van het MotoGP-seizoen 2024. De twee andere rijders waar hij op doelt, komen allebei uit op een Ducati. “Marc Márquez is heel sterk en Bagnaia ook. Naar mijn mening zijn ze allebei kandidaten voor de eerste startrij en het gevecht voor de overwinning”, benoemt hij zijn voornaamste rivalen in de strijd vooraan.

Crash in eerste bocht was eigen schuld

Helemaal van een leien dakje verliep de vrijdag overigens niet voor Viñales, die tijdens de strijd om een plekje in Q2 onderuit ging in de eerste bocht. De Spanjaard kon zijn motorfiets echter zelf terugbrengen naar de pits en zou later dus nog een ronderecord rijden dat maar heel kort stond. “Het was volledig mijn fout”, erkende Viñales ruiterlijk. “Ik ging over de kerbs of over de lijn. Ik probeerde te kijken of er grip was, maar blijkbaar niet. Ik verloor de voorkant, maar het was oké. Het gebeurde langzaam en ik wilde me herstellen, maar toen ik zag dat ik ook de achterkant kwijtraakte, wist ik dat ik het beter niet kon doen. Anders was het een highsider geworden.”

Tijdens de twee vrijdagse oefensessies lag de focus vanzelfsprekend ook al op de sprintrace en de zondagse Grand Prix - mede doordat er zaterdagochtend regen wordt verwacht in Jerez. Aan de hand van de vergaarde data heeft Viñales al wel een idee welke banden hij wanneer gaat gebruiken. “We hebben veel op de mediums gereden met het oog op de lange race van zondag. Ook hebben we met de andere rijders van het merk veel data verzameld over de soft. Voor zondag is de medium de juiste band, voor de sprint de soft.”