Espargaró: Deze MotoGP-coureurs zou ik kiezen als ik teambaas was

Slechts iets meer dan een handvol MotoGP-rijders is al zeker van hun plekje voor 2025, maar het gros van de zitjes moet nog ingevuld worden. De focus ligt daarbij voornamelijk op de beschikbare plek bij het fabrieksteam van Ducati, waar alleen Francesco Bagnaia al is vastgelegd. Terwijl Marc Márquez en Jorge Martín naar voren geschoven worden als de voornaamste kandidaten, heeft Aleix Espargaró na de Grand Prix van Frankrijk zijn visie op de rijdersmarkt gegeven door even de pet van een teambaas op te zetten.

"Iedereen zal zeggen dat ik met hem bevriend ben en dat we dezelfde manager delen, maar ongeacht wat mijn hart me vertelt zouden Pedro Acosta en Jorge Martín de twee rijders zijn die ik nu voor een MotoGP-team zou kiezen", vertelt Espargaró, die een innige band heeft met Martín. De Aprilia-rijder verklaart waarom hij specifiek deze keuze maakt: "Pedro is de toekomst van dit kampioenschap en Jorge is het heden van de MotoGP." Dat laatste heeft Martín tijdens de Franse Grand Prix opnieuw bewezen, ziet Espargaró. "Het is hier moeilijk om in te halen en het is heel moeilijk om Pecco in te halen. Jorge heeft opnieuw laten zien dat hij momenteel de rijder met de beste vorm is."

'Stewards keken vast naar Champions League'

Over zijn eigen race op het Bugatti Circuit in Le Mans was Espargaró minder te spreken. De 34-jarige Spanjaard klom met een goede start nog op naar de derde positie, maar zakte gedurende de race weg naar de negende plek aan de finish. "Ik heb niet veel te zeggen, ik ben van alle kanten geraakt", benoemde hij na afloop de hoofdoorzaak voor zijn terugvallen. "Zelf was ik ook niet briljant, ik had niet veel grip. Desondanks ging het niet slecht, ik reed volgens mij de tweede of derde snelste ronde en de top-vijf was echt mogelijk."

Dat het uiteindelijk niet zover kwam, lag wat Espargaró betreft hoofdzakelijk aan aanvaringen met Enea Bastianini en Franco Morbidelli. "Ik werd in de chicane geraakt door Bastianini waardoor ik veel tijd verloor. Ik verloor ook veel tijd achter Fabio di Giannantonio en Fabio Quartararo, die geen ritme hadden. En aan het einde van de race raakte Franco Morbidelli me, waardoor ik van de baan ging en iedereen me kon inhalen", zei Espargaró, die verbaasd was dat de stewards geen actie ondernamen na het voorval met Morbidelli in de laatste ronde. "De stewards hebben vast naar de Champions League of een andere sport gekeken."

Al met al paste het teleurstellende einde van de Franse Grand Prix echter wel bij het seizoen dat Espargaró tot dusver meemaakt. "Ik ben niet blij met het weekend, maar we moeten er een punt achter zetten. Ik ben dit jaar niet briljant, ik kan niet aanvallen met de voorkant", aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar, die over twee weken op Circuit de Barcelona-Catalunya een echte thuisrace rijdt. Hij groeide op in Granollers, op een steenworp afstand van het circuit. "Ik hoop dat de volgende race in Barcelona een keerpunt in ons seizoen kan worden. Ik verwacht dat de Aprilia het goed doet in Montmeló."