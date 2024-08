Tijdens de Grands Prix van Italië en Oostenrijk stond Pol Espargaró met een wildcard van KTM al aan de start van de MotoGP-races aldaar. De Spanjaard, die na zijn vertrek bij GasGas Tech3 eind 2023 testrijder is geworden bij de Oostenrijkse fabrikant, kwam tijdens beide raceweekenden in actie met een doorontwikkelde versie van de KTM RC16. Het blijft ook niet bij die twee optredens, want het volgende raceweekend is alweer gepland voor Espargaró. Volgende week mag hij opnieuw als teamgenoot fungeren van Brad Binder en Jack Miller tijdens de Grand Prix van San Marino in Misano, de eerste van twee Grands Prix die op het circuit wordt afgewerkt.

"In Mugello kon ik terugkeren op MotoGP-snelheid en vervolgens voelde ik me veel competitiever op de Red Bull Ring, waar we veel testronden hebben afgelegd", vertelt Espargaró, die in Oostenrijk zes punten scoorde met een negende plek in de sprintrace en de elfde plaats op zondag. "Misano is eveneens een bekend circuit en ik ben blij om weer op de grid te staan na het werk dat we in Oostenrijk hebben verricht. We moeten wat data bevestigen in raceomstandigheden, maar we moeten ook doen wat we kunnen om de jongens - Brad en Jack - te helpen met hun afstelling voor de twee GP's aldaar."

Espargaró's deelname aan de Grand Prix van San Marino wordt het vierde wildcard-optreden van een KTM-testrijder in 2024. Voordat de Moto2-kampioen van 2013 twee keer op de nieuwste versie van de RC16 stapte, kreeg Dani Pedrosa die eer al tijdens de Spaanse Grand Prix in Jerez. Hij eindigde in de chaotische sprintrace uiteindelijk als derde, om op zondag uit te vallen. Met de vierde wildcard maakt KTM ook optimaal gebruik van de concessies die in 2024 zijn teruggekeerd in de MotoGP. Doordat de fabrikant uit Mattighofen momenteel in groep C van het concessie-systeem valt, mag er zes keer per seizoen een wildcard ingezet worden. Voordat de concessies terugkeerden, gold er een maximum van drie wildcards per seizoen. Dit maximum geldt overigens nog altijd voor de fabrikanten die in de twee hoogste groepen vallen, al is dit momenteel alleen bij Ducati het geval.