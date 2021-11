Deelnemerslijst voor MotoGP-seizoen 2022 gepubliceerd

Het is voor het eerst in 26 jaar dat Valentino Rossi niet op de lijsten voorkomt. De Italiaan nam zondag na een lange carrière afscheid van de motorsport. Ook het Petronas Yamaha SRT-team keert niet terug in de MotoGP. Dat team is opgegaan in het nieuwe Withu Yamaha RNF Racing van Razlan Razali. Avintia Racing Ducati is ook uit de MotoGP verdwenen, het team is overgenomen door Rossi’s VR46 Ducati. Gresini Racing Ducati is de andere nieuwkomer in de MotoGP waarmee het aantal Ducati’s op acht komt voor 2022.

De meeste fabrieksrijders hebben voor 2022 een doorlopend contract bij hun teams waardoor er geen grote verschuivingen plaatsgevonden hebben. Deze contracten lopen in de meeste gevallen aan het eind van komend seizoen af waardoor de grote verschuivingen op de transfermarkt in de eerste helft van 2022 verwacht worden. Alleen Marc Marquez (Honda), Franco Morbidelli (Yamaha) en Brad Binder (KTM) hebben een contract dat na 2022 doorloopt.

De MotoGP-grid telt in 2022 vijf rookies. Moto2-wereldkampioen Remy Gardner vervolgt zijn rivaliteit met Raul Fernandez bij Tech3 KTM, waar Danilo Petrucci en Iker Lecuona zondag hun laatste race reden. Bij Gresini Racing Ducati is Fabio di Giannantonio de debutant in de MotoGP. De Italiaan kende een wisselvallig seizoen op het tweede niveau, maar won wel een race en stond daarnaast nog drie keer op het podium. Bij VR46 is Marco Bezzecchi de nieuwe man, hij werd dit seizoen derde in het Moto2-kampioenschap. Vanuit Moto3 maakt Darryn Binder zijn debuut op het hoogste niveau. De Zuid-Afrikaan kende geen geweldig seizoen bij Petronas Sprinta Racing, maar had een doorlopend contract bij de formatie waardoor men niet om hem heen kon. Binder lag recent onder een vergrootglas door zijn rol in de beslissing van het Moto3-kampioenschap.

Deelnemerslijst MotoGP-wereldkampioenschap 2022

Team Merk Coureur Repsol Honda Team Honda Marc Marquez Pol Espargaro Ducati Team Ducati Jack Miller Francesco Bagnaia Monster Energy Yamaha Racing Yamaha Franco Morbidelli Fabio Quartararo Suzuki Team Ecstar Suzuki Alex Rins Joan Mir Red Bull KTM Factory Racing KTM Brad Binder Miguel Oliveira Aprilia Factory Racing Team Aprilia Aleix Espargaro Maverick Viñales Pramac Racing Ducati Johann Zarco Jorge Martin Red Bull Tech 3 KTM KTM Remy Gardner Raul Fernandez Withu Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha Darryn Binder Andrea Dovizioso VR46 Team Ducati Luca Marini Marco Bezzecchi Team LCR Honda Honda Alex Marquez Takaaki Nakagami Team Gresini Ducati Enea Bastianini Fabio di Giannantonio