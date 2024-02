Deelname Morbidelli aan MotoGP-test Maleisië nog onzeker

Bij de tweedaagse test van het WK Superbikes op Portimão kwam Franco Morbidelli zwaar ten val in bocht 9. De Italiaan, die dit jaar overkomt van het Yamaha-fabrieksteam, lag vervolgens bewusteloos op de uitloopstrook en werd per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar werd een bloedprop in zijn hoofd ontdekt, waardoor hij nog in het ziekenhuis moest overnachten. Na een nieuwe CT-scan kon Morbidelli weer op huis aan om te herstellen.

Ondanks dat het allemaal mee lijkt te vallen, is het nog onzeker of Morbidelli aanwezig zal zijn bij de officiële testdagen van de MotoGP in Maleisië, die van 6 tot en met 8 februari plaatsvinden. Pramac Ducati laat in een korte verklaring namelijk weten dat zij hebben besloten om de evaluatie van 'Franky' 'met een paar extra dagen uit te stellen'. "Dit uitstel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in zijn fitheid en om te bepalen of hij in aanmerking komt voor deelname aan de komende geplande testdagen", aldus het team.

Morbidelli kreeg vlak na zijn valpartij steun van mede-Ducati-rijders Alex en Marc Marquez. Zij zagen Morbidelli op de grond liggen en snelden naar hem toe. "Alex en ik hielpen Franco", zei Marc Marquez bij een promotioneel evenement van Gresini in Jakarta. "We zijn uiteindelijk concurrenten, maar tegelijkertijd zijn we vrienden van de sport. We waren aan het testen in Portimão en zagen een rode vlag. Wij kwamen er als eerste aan, tussen bocht 8 en 9, en zagen dat Franco volledig buiten bewustzijn op de uitloopstrook lag. Hij lag een beetje in een gekke houding met zijn hoofd omhoog. Alex en ik stopten meteen, legden de motoren op de grond en renden naar hem toe om hem vlak te leggen."

"Het is gevaarlijk als je bewusteloos bent en je met je hoofd naar boven gericht zit, want dan kun je niet goed ademen", legde de zesvoudig MotoGP-kampioen uit waarom de hulp hard nodig was in deze situatie. "We hebben hem dus recht gelegd, openden zijn leren pak en zijn helm en wachtten op de medische staf. Toen de medische staf arriveerde, gingen we terug naar de box. We zijn tegenstanders maar tegelijkertijd maten en we willen het beste voor al onze tegenstanders."

Morbidelli heeft tot nu toe enkel in Valencia kennis kunnen maken met de Ducati Desmosedici. Op het circuit van Sepang zouden daar drie testdagen aan toegevoegd kunnen worden waarna ook nog eens twee testdagen in Qatar volgen. Deze week vond al de shakedown plaats in Maleisië, waar onder andere testrijders en rijders van concessieteams Yamaha en Honda aan deelnamen. Rookie Pedro Acosta sloot deze als snelste af.