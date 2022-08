Aleix Espargaro twijfelgeval voor Grand Prix van Groot-Brittannië

Aleix Espargaro verloor de achterkant van de RS-GP toen hij zaterdagmiddag in de vierde training door Farm Curve ging. Hij werd een eind door de lucht geslingerd en ging met een enorme smak tegen het asfalt. Espargaro bezeerde daarbij zijn rechtervoet. Na onderzoek in het medisch centrum op het circuit werd duidelijk dat Espargaro geen breuken overhield aan het voorval. Hij kwam in de kwalificatie vervolgens weer in actie en eindigde nog op de zesde plaats. Desondanks blies Aprilia de mediasessie van de Spanjaard af.

“Deze crash is wel het laatste dat we konden gebruiken”, zegt Espargaro in het persbericht van zijn werkgever. “Ik voelde me goed op de motor, was aan het pushen, maar de highsider was extreem. Ik heb veel pijn en het wordt alleen maar erger. Samen met de artsen en het team hebben we besloten dat ik zo goed mogelijk moet rusten voor morgen. We zullen de situatie na de warm-up evalueren. Ik doe er alles aan om op de baan te komen, maar mijn voet staat onder zware druk tijdens het rijden. We moeten zien of het mogelijk is om te racen.”

Espargaro werd na het onderzoek door de MotoGP-artsen ‘fit’ verklaard en mag in principe deelnemen aan de race.

Viñales voelde zich nog nooit zo comfortabel

Aprilia kan inmiddels ook op de andere rijder rekenen. Na zijn podium in Assen komt Maverick Viñales dit weekend ook op Silverstone sterk voor de dag. In de kwalificatie eindigde hij op 98 duizendsten van Johann Zarco. “Ik denk niet dat ik me ooit zo comfortabel gevoeld heb op de Aprilia”, zegt Viñales. “We hebben hier hard voor gewerkt en dit is de beloning. Ook qua racetempo voel ik me redelijk goed. Er zijn een hoop snelle en constante rijders, maar we doen hopelijk mee. Ik ben nog niet zeker van de bandenkeuze, dat moeten we morgen bekijken.”