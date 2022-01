Debutanten en testrijders maken eerste meters van 2022 in Sepang

Het echte testwerk moet tot aankomende zaterdag wachten, maar zoals vertrouwd hebben de testrijders van de verschillende fabrikanten én de debutanten in de topklasse alvast een paar dagen de tijd om het materiaal aan de tand te voelen. Hoewel de rondetijden in deze fase van de voorbereiding nietszeggend zijn, maakte KTM MotoGP-debutant Raul Fernandez wel degelijk indruk met een 2.00.898 op de eerste dag. Hij klokte een tijd die een kleine twee seconden boven het ronderecord van Fabio Quartararo uit 2019 lag.

Fernandez was bovendien de enige die onder de 2.01’s eindigde. Zijn teamgenoot Remy Gardner, die recent een vervelende polsblessure opliep, eindigde op 2.01.852 als tweede rookie. Marco Bezzecchi vertegenwoordigde VR46, hij kwam tot 2.02.146. Marco Bezzecchi kwam in de kleuren van VR46 tot 2.02.012. Darryn Binder was de vierde rookie van het veld met een 2.02.146. Fabio di Giannantonio eindigde met 2.02.569 als vijfde en laatste MotoGP-nieuwkomer.

Voor de testrijders was het vooral een dag om het materiaal voor het eerst aan de tand te voelen en bepaalde zaken te bevestigen. Voor Ducati stond Michele Pirro met twee motoren aan de start, Mika Kallio was namens KTM met twee machines aanwezig. Ook Dani Pedrosa maakte flink wat meters voor de Oostenrijkse fabrikant. Sylvano Guintoli en Takuya Tsuda deden dat voor Suzuki terwijl Lorenzo Savadori op de Aprilia RS-GP stapte. De Italiaan had maar liefst vier verschillende motoren tot zijn beschikking op de eerste dag van de shakedown.

Yamaha heeft met Katsuyuki Nakasuga, Kohta Nozane en Cal Crutchlow drie coureurs in Maleisië om te testen. De laatste komt pas woensdag in actie.

Honda ontbreekt tijdens shakedown

Van de vaste testrijders ontbrak alleen Stefan Bradl maandag in Sepang. De Duitse testrijder van HRC reed vorige week nog in Jerez met de RC213V, maar logistieke problemen zorgden ervoor dat de nieuwe fiets nog niet aangekomen is in Maleisië. Het is ook nog maar de vraag of dat later deze week wel het geval is, maar Bradl kan dan in ieder geval rijden. Honda heeft de machines van Marc Marquez en Pol Espargaro wel op het circuit, Bradl zal komt daar mogelijk mee in actie. Afhankelijk van de voortgang bij Honda, rijdt de Duitser ook komend weekend tijdens de officiële testdagen.

Ook op dinsdag en woensdag mogen de debutanten en testrijders nog volop rijden op het Sepang International Circuit.