De startopstelling voor de MotoGP TT van Assen

Het tempo lag tijdens de kwalificatie voor de TT van Assen bijzonder hoog, zeker tijdens Q1. Uiteindelijk trok Francesco Bagnaia aan het langste eind met een 1.30.540, waarmee hij Jorge Martín nipt wist af te troeven. De WK-leider start in de Grand Prix in Assen echter vanaf het midden van de tweede startrij door een gridstraf die hij kreeg voor hinderen in de kwalificatie. Maverick Viñales en Álex Márquez schuiven op en completeren de eerste rij.

Door de absentie van Aleix Espargaro profiteert Fabio di Giannantonio dubbel van de straf van Martín, want hij schuift op naar de vierde startpositie, terwijl Marc Márquez nu een plekje op de tweede rij heeft. Franco Morbidelli, Brad Binder en Pedro Acosta vormen de derde startrij op het TT Circuit, terwijl Enea Bastianini, Raúl Fernández en Fabio Quartararo het drietal op de vierde startrij is.

De MotoGP TT van Assen begint zondag om 14.00 uur

Volledige startopstelling voor MotoGP TT van Assen