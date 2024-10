De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en Grand Prix van Japan

Bij zijn zestiende poging was het eindelijk raak voor Pedro Acosta. De GasGas Tech3-rijder had nog geen pole-position behaald als MotoGP-rijder, maar in de kwalificatie voor de Japanse Grand Prix bracht hij daar verandering. Nadat de snelste tijd van Marc Márquez was geschrapt, zette hij 1.43.018 op de klokken om de eerste startpositie veilig te stellen. Op de eerste rij krijgt Acosta tijdens de sprintrace en Grand Prix gezelschap van Francesco Bagnaia en Maverick Viñales, al gaven zij al een kwart seconde toe op het jonge talent.

Zeven van de daaropvolgende acht rijders op de grid rijden op een Ducati, met Enea Bastianini en Franco Morbidelli als nummers vier en zes op de tweede rij, gevolgd door Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi en Marc Márquez op rij drie. Álex Márquez en de in de kwalificatie gecrashte Jorge Martín nemen plaats op de vierde rij, waar zij vergezeld worden door Fabio Quartararo als beste rijder van een Japanse fabrikant. De enige rijder die zich verder nog tussen het Ducati-geweld plaatste, was Brad Binder. De KTM-fabrieksrijder staat verzekerde zich van een plekje midden op de tweede rij.

De sprintrace van de MotoGP in Japan begint zaterdag om 08.00 uur Nederlandse tijd. Zondag wordt vervolgens de Grand Prix van Japan verreden, die race begint om 07.00 uur Nederlandse tijd.

Volledige startopstelling MotoGP Grand Prix van Japan