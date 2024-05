De MotoGP-kwalificatie in Frankrijk kende een sensationeel einde met crashes van Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró en Jack Miller. De valpartij weerhield WK-leider Martín er echter niet van om pole-position te grijpen. Met 1.29.919 noteerde hij ook een dik ronderecord op Le Mans. Bagnaia kwam in zijn eerste run nog het dichtste in de buurt en start beide race vanaf de tweede startplek, terwijl Maverick Viñales de eerste rij voltooide.

De tweede startrij in Le Mans wordt aangevoerd door de twee VR46-rijders, met Fabio di Giannantonio vlak voor Marco Bezzecchi. De Italianen krijgen aldaar gezelschap door Espargaró, die Pedro Acosta daardoor naar een plek op de derde rij verwees. De GasGas Tech3-rijder was wel wat sneller dan de verrassend sterke Fabio Quartararo en Franco Morbidelli, met wie hij samen op de derde rij plaatsneemt.

Op de vierde rij nemen dankzij Enea Bastianini, Miller en Miguel Oliveira drie verschillende merken plaats. Marc Márquez wist zich niet te verzekeren van een plek in de top-twaalf, nadat hij in Q1 al werd uitgeschakeld. Hij begint de races in Le Mans vanaf de dertiende plaats. Brad Binder kende een nog moeizamere kwalificatie, hij moet het doen met de 22ste en laatste plek op de grid.

De sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Frankrijk begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Het hoofdgerecht vangt een dag later om 14.00 uur aan.

Startopstelling MotoGP sprintrace en GP van Frankrijk