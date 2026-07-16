De onverzettelijke comeback van Marc Márquez: 'Niemand weet hoeveel stress ik heb doorgemaakt'

In de wereld van Marc Márquez is het zelden rustig. Vorig jaar schreef hij een van de meest buitengewone comebackverhalen in de moderne motorsport, en hij had amper tijd om op adem te komen voordat hij in een nieuwe enorme uitdaging werd gestort die de grenzen van zijn veerkracht opnieuw op de proef heeft gesteld.

De blessure die hij opliep bij de valpartij veroorzaakt door Marco Bezzecchi in Indonesië — slechts een week nadat de Spanjaard zijn zevende MotoGP-titel vierde in Motegi — bracht hem op een punt waarvan hij zelf waarschijnlijk nooit had gedacht dat hij het zou bereiken.

Bovenal was het de onzekerheid die werd veroorzaakt door de onvoorspelbare effecten van druk op de radiale zenuw in zijn rechterarm. Zonder enige waarschuwing reageerde de zenuw gewoon niet meer terwijl hij aan het rijden was. Die onzekerheid stortte hem in een staat van angst, niet in staat te begrijpen wat er gebeurde, totdat hij uiteindelijk verlichting vond op de zondag van de Grand Prix van Frankrijk, toen hij zijn zevende operatie onderging nadat artsen eindelijk de oorzaak van het probleem hadden vastgesteld.

Slechts 20 dagen na de operatie keerde de regerend kampioen terug in actie op Mugello. Hij ging het weekend met de nodige voorzichtigheid tegemoet, maar wist ook een enorme last van zijn schouders te halen na maanden van onzekerheid die waren begonnen zodra hij tijdens de tests in het voorseizoen weer op de motor stapte.

"Ik moet mentaal tot rust komen. Niemand kan zich voorstellen hoeveel stress ik tijdens het eerste deel van het seizoen heb gehad", zegt de Catalaan.

"In de eerste vijf races begreep ik er niets van. Ik viel steeds zonder te weten waarom, omdat mijn zenuwen me geen enkele waarschuwing gaven. Daarna was de intensiteit die ik in de races op Balaton en Brno legde enorm – onmogelijk vol te houden gedurende een heel seizoen."

Márquez blikte direct na zijn overwinning op de Sachsenring afgelopen zondag terug op zijn beproeving. Daar behaalde hij zijn derde overwinning in de laatste vier Grands Prix en verzekerde hij zich van zijn tweede dubbelslag van het seizoen.

Zijn wisselvallige start van het kampioenschap, in combinatie met het tempo dat Bezzecchi en Aprilia lieten zien, overtuigde velen ervan dat de hoop van de #93 op het verdedigen van zijn titel vervlogen was.

Pas na de operatie – sterker nog, pas drie weken geleden – gaf de coureur uit Cervera eindelijk aan zichzelf toe dat zijn opmerkelijke herstel hem weer in de strijd om het kampioenschap had gebracht.

Dat is mede mogelijk gemaakt door de dramatische vormcrisis van Bezzecchi. In de afgelopen vier races heeft de Aprilia-rijder slechts 13 punten behaald, tegenover 119 voor Marquez.

Marc Marquez, Ducati Team Foto door: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Door die ommekeer is de Ducati-coureur gestegen van de achtste plaats in het klassement na Mugello – toen hij nog 102 punten achter kampioenschapsleider Bezzecchi stond – naar de derde plaats aan de vooravond van de zomerstop, op slechts 18 punten achter Jorge Martin, die sinds Assen aan kop gaat.

Het was een opmars die Márquez drie dagen rust opleverde in Mojácar, aan de zuidkust van Spanje. Hij vloog daar zondagavond rechtstreeks vanuit Duitsland naartoe aan boord van een privéjet, waarmee hij voortborduurde op wat inmiddels een soort traditie is geworden.

Van daaruit keerde hij halverwege de week terug naar Madrid voor een dag motorcross-training, voordat hij naar Menorca vertrok, net zoals hij afgelopen zomer ook deed.

De pauze heeft hem de kans gegeven om even afstand te nemen van de zorgen van de afgelopen maanden en van de eindeloze uren aan behandelingen die nodig zijn om zijn kwetsbare rechterarm onder controle te houden, onder het toeziend oog van zijn vaste fysiotherapeut en vertrouweling Carlos Garcia.

Het plan om de beperkingen als gevolg van zijn rechterarm na de laatste operatie in mei tot een minimum te beperken, heeft verschillende fasen doorlopen.

De eerste fase was simpelweg genezing. Van daaruit ontwikkelde het programma zich naargelang hoe zijn lichaam reageerde.

"Van januari tot Brno heb ik ontelbare uren aan fysiotherapie besteed, maar het doel bleef veranderen. Nu zit ik op ongeveer anderhalf tot twee uur per dag", legt de zevenvoudig MotoGP-kampioen uit.

Vervolgens schetste hij hoe zijn herstel is verlopen.

"Sinds Assen is er veel minder ontsteking in het getroffen gebied. Daardoor heb ik me kunnen concentreren op mijn linkerarm, want daarmee compenseerde ik het gebrek aan kracht op de motor. Hoe vreemd het ook klinkt: ik heb minder kracht in mijn rechterarm, maar meer pijn in mijn linkerarm."

Marc Márquez, Ducati Team Foto door: Alexander Trienitz

Zoals duidelijk werd in de nieuwste Inside-documentaire van Ducati, die woensdag werd uitgebracht, steekt Marquez zijn ambitie om een tiende wereldtitel te winnen niet langer onder stoelen of banken.

Alles in het leven van Márquez is erop gericht om het allerbeste uit zichzelf te halen op de motor.

Die mentaliteit heeft hem ertoe gebracht verschillende belangrijke beslissingen te nemen buiten de racerij om. Een van de meest recente was het verlaten van zijn geboorteplaats Cervera – waar hij net wat hij omschreef als zijn droomhuis had gebouwd – om naar La Finca te verhuizen, een exclusief wooncomplex aan de rand van Madrid, nadat hij een huis had gekocht van een voormalige speler van Real Madrid.

"Ik begrijp waarom mensen naar Andorra verhuizen. In mijn geval voel ik me gewoon vrij in de wetenschap dat ik kan wonen waar ik maar wil. Ik heb het geluk gehad veel te verdienen, zowel financieel als op sportief vlak. Dus zelfs na het betalen van belastingen heb ik nog steeds meer dan genoeg."

De Ducati-ster tekende minder dan een maand geleden een nieuw contract bij de Italiaanse fabrikant, waarmee hij zijn verblijf verlengt tot en met 2028. De overeenkomst heeft naar verluidt een basissalaris van bijna 8 miljoen euro per seizoen – ruwweg het dubbele van wat hij verdiende onder zijn eerste contract bij de fabriek in Bologna, dat volgde op zijn eenjarige periode bij Gresini in 2024, toen hij, zoals bekend, gratis reed.