MotoGP GP van Qatar

De cijfers die tonen hoe sprintraces de MotoGP-titelstrijd op zijn kop hebben gezet

Net als in 2024 hebben sprintraces een sleutelrol gespeeld in het vormgeven van de titelstrijd

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 14 nov 2026, 13:26

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De titelstrijd in de MotoGP stevent bij de Grand Prix van Portugal van volgende week af op een uitgemaakte zaak, met Marc Marquez die zo goed als zeker zijn 10e wereldtitel pakt.

Dat zijn dominantie in sprintraces een wezenlijk onderdeel is geweest van zijn titelsucces, zal weinig verbazing wekken. De fabriekscoureur van Ducati is tenslotte de succesvolste coureur in het korte format, nadat hij dit jaar 10 zeges toevoegde en zijn carrièretotaal op 25 bracht.

Maar de cijfers schetsen een nog opvallender beeld van hoe bepalend de races op zaterdag zijn geweest voor het verloop van het kampioenschap.

Hoe de topcoureurs van de MotoGP zich in 2026 tot elkaar verhielden in sprints en Grands Prix

Rider

Sprint wins

Sprint points

Grand Prix Points

Total points

Marc Marquez

10

164

267

431

Jorge Martin

4

119

252

371

Marco Bezzecchi

0

80

277

357

Pedro Acosta

2

82

227

309

In de eerste 20 weekenden verzamelde Marquez 164 punten in sprints, met een indrukwekkend gemiddelde van 8,2 per race (of 8,5 als zijn afwezigheid in de sprint van Barcelona wordt meegerekend). In de 18 Grands Prix waaraan hij deelnam (Le Mans en Barcelona uitgezonderd) scoorde hij 267 punten, met een gemiddelde van 14,8 per race.

Dat betekent dat zijn puntentotaal in de sprints gelijkstaat aan meer dan 60 procent van zijn totaal in de Grands Prix, ondanks dat de races op zondag meer dan twee keer zoveel punten opleveren als die op zaterdag (25 tegenover 12 voor een zege).

Maar wanneer de resultaten van Marquez worden afgezet tegen die van zijn Aprilia-rivalen, worden de cijfers nog opmerkelijker.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

In sprintraces scoorde Marquez 45 punten meer dan Jorge Martin, die zelf ook een beetje een specialist is in dat format. Maar zelfs na vier sprintzeges kwam de kampioen van 2024 dit seizoen tekort ten opzichte van het totaal van Marquez.

Laat de sprintraces buiten beschouwing en Marquez en Martin zouden in de stand slechts 15 punten van elkaar gescheiden zijn, waardoor de titelstrijd richting de laatste twee ronden aanzienlijk opener zou blijven.

Het scherpste contrast ontstaat echter bij de vergelijking tussen de resultaten van Marco Bezzecchi op zaterdag en zondag. Vanaf de eerste overzeese ronden van het seizoen was duidelijk dat Bezzecchi zijn sprintvorm moest verbeteren als hij mee wilde doen om zijn eerste titel in de koningsklasse.

Hoewel hij zeven sprintpodiums heeft weten te pakken, heeft de Italiaan in de races op zaterdag slechts 80 punten verzameld. Dat is minder dan de helft van de oogst van Marquez en onderstreept de omvang van de achterstand waarmee hij in het kortere format te maken heeft gehad.

Terwijl zijn mede-afgestudeerde van de VR46 Academy Francesco Bagnaia de titel van 2024 ook verloor door zijn zwakte in de sprints, liep zelfs de fabriekscoureur van Ducati niet zo'n grote achterstand op ten opzichte van zijn toenmalige titelrivaal Martin.

Sterker nog, puur op basis van de Grand Prix-resultaten zou Bezzecchi het kampioenschap met 10 punten leiden in plaats van 74 punten achter Marquez te staan.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gezien de fouten die Bezzecchi dit jaar in de races op zondag maakte, waaronder een reeks van vier ronden in juni en juli waarin hij niet scoorde, is het opmerkelijk dat hij in Grands Prix toch meer punten wist te pakken dan Marquez. Maar zijn relatieve zwakte op zaterdag heeft hem zo goed als kansloos gemaakt voor de titel.

Omgekeerd heeft de strategie van Marquez om in sprintraces aan te vallen wonderen gedaan voor zijn titelkansen. Meerdere keren dit seizoen pakte hij een onwaarschijnlijke zege in de sprint, waardoor Aprilia op zondag in de achtervolging moest.

In de loop van het seizoen hebben die races op zaterdag Marquez herhaaldelijk een voordeel gegeven dat zijn rivalen maar moeilijk konden wegwerken. Hoewel hij misschien de fysieke kracht mist om zijn heldendaden van 2025 te herhalen, heeft hij dat ruimschoots gecompenseerd met zijn aanpak van raceweekenden, waarbij de sprintraces cruciaal blijken voor zijn titelstrijd.

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