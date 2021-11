De beste races van Rossi: Titanenstrijd met Stoner op Laguna Seca

Vijf keer op rij was Valentino Rossi wereldkampioen geworden, maar in 2006 en 2007 greep hij er steeds naast. Hij werd in die seizoenen verslagen door Nicky Hayden en Casey Stoner. Vooral met Stoner was het uitgelopen op een bittere rivaliteit. Tegenwoordig is het niet ongewoon om als Marc Marquez uitgefloten te worden door fans van Valentino Rossi en vice versa, maar dat de moeder van Stoner in 2007 haatmails kreeg van Rossi-fans was nieuw terrein. Zelf ondervond Stoner de fluitconcerten ook op het circuit. Duidelijk was dat de tifosi zeer fanatiek waren in het aanmoedigen van hun held.

Op de baan kreeg die rivaliteit in 2008 een vervolg. Rossi begon vliegend aan het seizoen en had rond de Italiaanse Grand Prix een mooie voorsprong van 46 punten. Die marge verdampte echter snel toen Rossi in Assen ten val kwam en elfde werd, maar ook in Duitsland ging de overwinning aan zijn neus voorbij. Slechts twintig punten was het verschil toen Rossi en Stoner de degens kruisten op het circuit van Laguna Seca. Het werd een duel waar nog lang over werd nagepraat.

Valentino Rossi had moeite met de topsnelheid van Stoners Ducati en moest daarom alles uit de kast halen om de Australiër achter zich te houden. Met talloze inhaalacties werd het een klassieker in de MotoGP-geschiedenis. Een duel tussen de oude garde en de nieuwe generatie, een duel tussen de pure snelheid van Stoner en het gogme van Rossi. Maar de ervaren Rossi was in de bloei van zijn leven behoorlijk agressief als het nodig was. Het kwam neer op die ene inhaalactie in The Corkscrew.

Bij het remmen voor die bocht zette Rossi zijn machine aan de binnenkant bij Stoner. Hij nam te veel snelheid mee en ging rechtdoor naar de andere kant van de bocht waar hij een klein stukje afsneed. Door het stof naast de baan werd Rossi bijna van zijn machine gelanceerd, maar hij bleef stevig in het zadel zitten. De Italiaan zat ervoor en daarmee was zijn doel bereikt. Stoner kwam er niet meer bij, zeker niet omdat hij even later crashte in de laatste bocht. Aangezien het gat tussen de twee en de rest van het veld zo groot was, kon Stoner de tweede plaats alsnog redden.

Toch vond Rossi dat hij daar de basis had gelegd voor het kampioenschap, zijn achtste wereldtitel. De strijd na de Amerikaanse GP ging overigens nog even door in de persconferentie, waar Stoner van mening was dat Rossi met zijn actie over de schreef ging. “Ik ben mijn respect voor hem een beetje verloren”, zette Stoner de boel op scherp. Rossi reageerde: “Ik vind het spijtig dat Casey denkt dat sommige acties op het randje waren, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik heb hem alleen bij het remmen gepakt en ik remde steeds op hetzelfde punt. We hebben elkaar niet geraakt. Dit was zeker een agressief duel, maar het was wel gewoon eerlijk.”

Dat duel met Stoner was overigens niet de enige mijlpaal voor Rossi. Het was ook een teken dat hij de overstap op banden van Bridgestone goed verteerd had. Rossi noemde dat later "een van de grootste uitdagingen van zijn carrière". Het asfalt van The Corkscrew zou Rossi nooit weer vergeten. Na de zege in 2008 deelde hij er zelfs een kus uit. Aan het asfalt welteverstaan.