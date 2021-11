De beste races van Rossi: De eerste en laatste 500cc-wereldtitel

De rivaliteit tussen Valentino Rossi en Max Biaggi is er eentje die in het geheugen van veel volgers gegrift staat. De jonge Rossi pakte de gearriveerde Biaggi in zijn begindagen als 500cc-rijder hard aan. Het kwam al in de eerste race van het seizoen tot een clash tussen de beide coureurs. Op het circuit van Suzuka deed Biaggi een poging om zijn jonge landgenoot van de baan te duwen. Het eindigde met een overwinning voor Rossi én een middelvinger in de richting van de Marlboro Yamaha-coureur. In Catalonië kwam het achter het podium zelfs tot een vechtpartij, door manager Carlo Pernat omschreven als een “absoluut dieptepunt” in de geschiedenis van de motorsport.

Op Phillip Island, een circuit waar Rossi enkele grote successen vierde, kwam het opnieuw tot een duel tussen de beide coureurs. “In 2001 streed ik met Biaggi voor de titel, het zou niet alleen mijn eerste in de 500cc worden, maar het zou ook de laatste titel in die klasse zijn”, zei Rossi, wijzend op het feit dat in 2002 het MotoGP-tijdperk begon. “Ik had nog maar een seizoen ervaring in de 500cc en mij was er alles aan gelegen om de titel te pakken. Het was mijn enige en laatste kans. Biaggi zat in hetzelfde schuitje, maar ik wilde het nog liever.”

Wat volgde was een duel der giganten op het prachtige Phillip Island. Niet alleen Biaggi en Rossi vochten het uit, ook Alex Barros en Olivier Jacques bemoeiden zich ermee. Aan het eind van de 24ste ronde had Rossi de leiding in de wedstrijd genomen in wat hem de wereldtitel zou brengen. Biaggi was op bepaalde stukken van het circuit sterker dan zijn jongere tegenstrever, maar juist in de lange linkerbocht bij het opkomen van het rechte stuk was de tractie van de Honda NSR500 superieur ten opzichte van Biaggi’s Yamaha.

Twee ronden voor het einde kwam Biaggi toch weer aan de leiding en had hij toch wel een aardige voorsprong op Rossi. Elke hectometer deed Rossi een poging om weer iets naar de rode machine toe te kruipen en met succes. In de laatste ronde zat hij echt weer op het wiel en kwam het bij Lukey Heights, net voor de laatste scherpe bocht naar rechts, tot een inhaalactie. Rossi plaatste zijn Honda langs Biaggi en weerhield zijn rivaal zodoende van een goede exit in de laatste bocht. Wederom zijn de lange, vloeiende bochten in het voordeel van Rossi.

“Die zijn het mooiste om te rijden”, vertelde Rossi in 2006, maar het gevoel om een tegenstander in de laatste ronde te verslaan is nog beter: “Ik houd ervan om mijn tegenstanders in de laatste ronde te kloppen. Het is de mooiste manier om een race te winnen. Natuurlijk is het soms beter om problemen te voorkomen en gewoon weg te rijden, maar er zijn momenten waarop je weet dat het niet gaat lukken om weg te rijden. Op dat soort momenten is het beter om te wachten tot de laatste ronde, dat is de ultieme show. Ronde na ronde bekijk je de lijnen van je tegenstander, de manier waarop hij de bocht neemt en onderzoekt zijn sterke en zwakke punten. Op het punt waar hij het zwakste is, moet je toeslaan. Maar je weet ook dat je maar een kans hebt om hem te verrassen.”

Rossi was met de tweede plaats ook wereldkampioen geworden in Phillip Island, maar met de zege gaf hij het nog iets meer glans. Crew-chief Jeremy Burgess keek met de stopwatch in zijn hand gespannen toe hoe Rossi voor de laatste keer langs vloog. Deze keer vóór Biaggi. De wereldtitel in de 500cc-klasse was een feit. Het succes werd groots gevierd, onder andere met een taart van Randy Mamola. Drie jaar later zou Rossi overigens weer op dezelfde manier een wereldtitel pakken, dat jaar versloeg hij Sete Gibernau op Phillip Island waarmee hij zijn eerste Yamaha-wereldtitel pakte.

Randy Mamola en Valentino Rossi, Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images