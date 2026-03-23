Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan

Formule 1
GP van Japan
Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan

Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

MotoGP
GP van Brazilië
Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

Team Redline verdwijnt: Verstappen lanceert Verstappen Sim Racing

Esports
Team Redline verdwijnt: Verstappen lanceert Verstappen Sim Racing

Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

VLN
NLS2
Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

Start zit Collin Veijer dwars in Brazilië: "Ben gewoon niet tevreden"

Moto2
Goiânia
Start zit Collin Veijer dwars in Brazilië: "Ben gewoon niet tevreden"

Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

MotoGP
GP van Brazilië
Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Andretti: "Cadillac F1 moet aan het eind van het seizoen meedoen in top-tien"

Formule 1
Andretti: "Cadillac F1 moet aan het eind van het seizoen meedoen in top-tien"

Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Brazilië: Francesco Bagnaia

MotoGP
GP van Brazilië
Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Brazilië: Francesco Bagnaia
MotoGP GP van Brazilië

Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

Davide Tardozzi complimenteert Aprilia voor de uitstekende start van het MotoGP-seizoen 2026. De teammanager van Ducati weet dat de oplossing niet alleen in de genialiteit van Marc Márquez gevonden kan worden.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Davide Tardozzi, Team Manager, Ducati

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Voor het eerst in jaren moet Ducati in de achtervolging in de MotoGP. De dominante fabrikant van de afgelopen jaren moest in Thailand al zijn meerdere erkennen in Aprilia, dat met vier rijders in de top-vijf eindigde. Dat het geen eenmalige uitschieter was, bleek in Brazilië: Marco Bezzecchi en Jorge Martín pakten een dubbelzege, met Fabio Di Giannantonio en Marc Márquez daar ruim achter in het gevecht om P3.

Meer over de GP van Brazilië:

Is dat een reden voor Ducati om zich zorgen te maken? Zo ver is het nog niet, benadrukt teammanager Davide Tardozzi, al erkent hij wel dat zijn werkgever aan de bak moet. "Allereerst felicitaties aan Aprilia, zij hebben sinds vorig jaar zeer goed werk geleverd. Ik denk dat ze zich sinds het midden van vorig seizoen al zeer competitief hebben getoond. Ze hebben een grote laatste stap voorwaarts gezet, dus het enige wat ons rest is hen te feliciteren", vertelt Tardozzi aan Motorsport.com.

"Wat ons betreft: op de gebieden waar we wat terrein verliezen, heeft Gigi sinds de winter gewerkt om dat goed te maken. Het is duidelijk dat Aprilia uitstekend werk heeft geleverd en dat het niet makkelijk zal zijn."

Wat Ducati in de eerste twee raceweekenden mogelijk niet geholpen heeft, is de afwijkende bandenconstructie die in Thailand en Brazilië werd gebruikt. Toch denkt Tardozzi niet dat Aprilia de voorsprong alleen aan de banden te danken heeft. "Ik denk dat Aprilia ook in Austin competitief zal blijven, maar ik ben er zeker van dat Ducati dichterbij zal zitten; ook in Jerez zullen ze erg sterk zijn, maar daar kunnen wij dichterbij komen", stelt hij.

Marc Márquez streed om het podium, maar moest zijn meerdere erkennen in Fabio Di Giannantonio.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"We kennen het probleem en we zoeken naar een oplossing. Op dit moment hebben we bovendien een Marc die fysiek niet honderd procent is, al is dat geen excuus, want de andere Ducati’s zitten er ook achter; we kunnen niet verwachten dat het talent van Marc ons altijd uit de problemen helpt."

Hoewel Márquez nog altijd niet helemaal hersteld is van de blessures die hij vorig jaar in Indonesië opliep, mengde hij zich in de eerste twee Grands Prix wel in de strijd om het podium. Tardozzi is dan ook vol lof over de instelling van de Spanjaard. "Marc is niet honderd procent, maar zoals alle grote kampioenen klaagt hij daar niet over en werkt hij gewoon hard om de best mogelijke resultaten te behalen."

Ducati moet antwoorden

Waar Márquez nog als vierde over de finish reed in Goiânia, viel Francesco Bagnaia voor de zevende keer in de laatste negen Grands Prix uit. De Italiaanse wereldkampioen van 2022 en 2023 reed op dat moment al buiten de top-tien, iets wat deels terug te leiden was naar zijn crash in de kwalificatie op zaterdag. Het neemt echter niet weg dat Ducati het over de gehele linie vrij lastig had in Brazilië.

"Het waren twee zeer moeilijke races, maar we hebben er veel van geleerd", benadrukt Tardozzi echter. De bal ligt nu bij de fabrikant uit Bologna om te antwoorden. "We staan er niet meer alleen voor, de concurrentie is sterk gegroeid en nu moeten we laten zien dat Ducati in staat is om die achterstand goed te maken."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan

Formule 1
GP van Japan
Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan

Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

MotoGP
GP van Brazilië
Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

Team Redline verdwijnt: Verstappen lanceert Verstappen Sim Racing

Esports
Team Redline verdwijnt: Verstappen lanceert Verstappen Sim Racing

Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

VLN
NLS2
Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2
Vorig artikel Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Start zit Collin Veijer dwars in Brazilië: "Ben gewoon niet tevreden"

Moto2
Moto2
Goiânia
Start zit Collin Veijer dwars in Brazilië: "Ben gewoon niet tevreden"

Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?
Meer van
Davide Tardozzi

Ducati stelt prioriteiten: "Eerst contract Márquez, dan tweede rijder"

MotoGP
MotoGP
Ducati stelt prioriteiten: "Eerst contract Márquez, dan tweede rijder"

Ducati-teammanager blikt terug op moeilijkste moment MotoGP-seizoen 2025

MotoGP
MotoGP
Ducati-teammanager blikt terug op moeilijkste moment MotoGP-seizoen 2025

Tardozzi na boegeroep in Mugello: "Márquez en Rossi moeten strijdbijl begraven"

MotoGP
MotoGP
GP van Italië
Tardozzi na boegeroep in Mugello: "Márquez en Rossi moeten strijdbijl begraven"
Meer van
Ducati Team

Marc Márquez twijfelde over inhaalactie in MotoGP-sprint na eerdere straf

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Marc Márquez twijfelde over inhaalactie in MotoGP-sprint na eerdere straf

Waarom Márquez denkt dat hij geen 'specialist' meer is op nieuwe MotoGP-circuits

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Waarom Márquez denkt dat hij geen 'specialist' meer is op nieuwe MotoGP-circuits

MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"

MotoGP
MotoGP
MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"