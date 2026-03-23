Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

Voor het eerst in jaren moet Ducati in de achtervolging in de MotoGP. De dominante fabrikant van de afgelopen jaren moest in Thailand al zijn meerdere erkennen in Aprilia, dat met vier rijders in de top-vijf eindigde. Dat het geen eenmalige uitschieter was, bleek in Brazilië: Marco Bezzecchi en Jorge Martín pakten een dubbelzege, met Fabio Di Giannantonio en Marc Márquez daar ruim achter in het gevecht om P3.

Is dat een reden voor Ducati om zich zorgen te maken? Zo ver is het nog niet, benadrukt teammanager Davide Tardozzi, al erkent hij wel dat zijn werkgever aan de bak moet. "Allereerst felicitaties aan Aprilia, zij hebben sinds vorig jaar zeer goed werk geleverd. Ik denk dat ze zich sinds het midden van vorig seizoen al zeer competitief hebben getoond. Ze hebben een grote laatste stap voorwaarts gezet, dus het enige wat ons rest is hen te feliciteren", vertelt Tardozzi aan Motorsport.com.

"Wat ons betreft: op de gebieden waar we wat terrein verliezen, heeft Gigi sinds de winter gewerkt om dat goed te maken. Het is duidelijk dat Aprilia uitstekend werk heeft geleverd en dat het niet makkelijk zal zijn."

Wat Ducati in de eerste twee raceweekenden mogelijk niet geholpen heeft, is de afwijkende bandenconstructie die in Thailand en Brazilië werd gebruikt. Toch denkt Tardozzi niet dat Aprilia de voorsprong alleen aan de banden te danken heeft. "Ik denk dat Aprilia ook in Austin competitief zal blijven, maar ik ben er zeker van dat Ducati dichterbij zal zitten; ook in Jerez zullen ze erg sterk zijn, maar daar kunnen wij dichterbij komen", stelt hij.

Marc Márquez streed om het podium, maar moest zijn meerdere erkennen in Fabio Di Giannantonio. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"We kennen het probleem en we zoeken naar een oplossing. Op dit moment hebben we bovendien een Marc die fysiek niet honderd procent is, al is dat geen excuus, want de andere Ducati’s zitten er ook achter; we kunnen niet verwachten dat het talent van Marc ons altijd uit de problemen helpt."

Hoewel Márquez nog altijd niet helemaal hersteld is van de blessures die hij vorig jaar in Indonesië opliep, mengde hij zich in de eerste twee Grands Prix wel in de strijd om het podium. Tardozzi is dan ook vol lof over de instelling van de Spanjaard. "Marc is niet honderd procent, maar zoals alle grote kampioenen klaagt hij daar niet over en werkt hij gewoon hard om de best mogelijke resultaten te behalen."

Ducati moet antwoorden

Waar Márquez nog als vierde over de finish reed in Goiânia, viel Francesco Bagnaia voor de zevende keer in de laatste negen Grands Prix uit. De Italiaanse wereldkampioen van 2022 en 2023 reed op dat moment al buiten de top-tien, iets wat deels terug te leiden was naar zijn crash in de kwalificatie op zaterdag. Het neemt echter niet weg dat Ducati het over de gehele linie vrij lastig had in Brazilië.

"Het waren twee zeer moeilijke races, maar we hebben er veel van geleerd", benadrukt Tardozzi echter. De bal ligt nu bij de fabrikant uit Bologna om te antwoorden. "We staan er niet meer alleen voor, de concurrentie is sterk gegroeid en nu moeten we laten zien dat Ducati in staat is om die achterstand goed te maken."