Tardozzi: Huidige MotoGP-hoofdstuk Ducati begon in 2015

Nadat alle wereldtitels in 2022 al bij Ducati belandden, deed de Italiaanse fabrikant dat in 2023 nog eens dunnetjes over. Francesco Bagnaia prolongeerde zijn wereldtitel en werd de eerste Ducati-rijder die zijn kampioenschap succesvol verdedigde, terwijl het merk zelf voor het vierde jaar op rij constructeurskampioen werd. Pramac Ducati maakte het feest intussen compleet door als eerste satellietteam wereldkampioen bij de teams te worden. Hoe anders was de situatie in 2016, toen Ducati voor het zevende seizoen op rij geen enkele MotoGP-zege boekte.

Een jaar eerder begon Ducati echter aan het huidige hoofdstuk in haar MotoGP-geschiedenis, stelt teammanager Davide Tardozzi. Nadat het merk in 2012 werd overgenomen door Audi, werd techneut Gigi Dall'Igna eind 2013 aangesteld als de nieuwe algemeen directeur. In 2015 verscheen vervolgens de geheel vernieuwde Ducati Desmosedici GP15 op de grid. De huidige successen met de GP23 zijn volgens Tardozzi te herleiden naar die motorfiets. "Ik denk dat er een hoofdstuk is dat is begonnen na de komst van [algemeen directeur] Gigi Dall'Igna en het nieuwe management. Alles is veranderd na 2014 en vervolgens zijn we aan een nieuw hoofdstuk begonnen in de MotoGP met een nieuwe motorfiets, die we jaar na jaar hebben ontwikkeld", legt Tardozzi uit.

"Deze motorfiets is geen revolutie. Dit is een evolutie van de motorfiets van 2015. We hebben nu het punt bereikt dat iedereen competitief is. We zaten in de problemen toen iedereen zei 'alleen Casey Stoner kan het op deze motor'. Nu hebben we acht rijders die allemaal heel competitief zijn. Dat is iets waardoor we heel trots zijn op ons geleverde werk. We zijn aangekomen op het punt dat we de resultaten kunnen managen, aangezien we nooit zijn gestopt met het ontwikkelen van de motor. Onze tegenstanders zijn heel sterk en we zijn bang dat ze iets vinden waardoor ze sneller worden dan wij. Uiteindelijk zijn we echter blij met deze situatie."

Ducati won in 2013 zeventien van de twintig verreden Grands Prix. Zes van de acht rijders van het Italiaanse merk wisten een race op hun naam te schrijven, terwijl ze allemaal minimaal één keer op het podium mochten plaatsnemen na een Grand Prix.