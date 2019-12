Suzuki: Satellietteam kan helpen, maar is niet essentieel

Brivio heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt dat hij net als de meeste andere fabrikanten een satellietteam op de grid wil hebben. Het merk heeft die ambitie echter nog niet kunnen waarmaken. Suzuki scoorde in 2019 twee overwinningen met Alex Rins, het was voor de eerste keer sinds 2000 dat het merk daarin slaagde. De vorm van de jonge Spanjaard was in het tweede deel van het seizoen echter wisselvallig. Vooral in de kwalificaties liet de renstal veel liggen waardoor het team er in de races niet aan te pas kwam. De rol van een satellietteam is veelbesproken binnen Suzuki, maar volgens Brivio is het geen essentieel onderdeel voor het team.

“We bespreken ieder jaar het nut van een satellietteam”, zei Brivio. “We denken dat het kan helpen. Dit jaar hebben we een paar weekenden gehad met slecht weer en dan is het met twee motoren moeilijker om genoeg informatie te verzamelen. Je hebt meer data, meer informatie, het is duidelijk dat je sneller kunt ontwikkelen. Het zou zeker helpen, maar wij hebben het op dit moment niet. Anderzijds is het een voordeel dat de fabriek zich volledig op onze twee fabrieksrijders kan richten. Er is geen afleiding. Toch hebben we minder informatie en minder kans om onszelf te verbeteren. We hebben dit jaar wel geworsteld tijdens een paar races. De motor moet verbeterd worden maar dat kunnen we ook met twee rijders doen. Het is niet essentieel om een satellietteam te hebben, al zou het wel kunnen helpen.”

Doelstelling gehaald

Brivio verklaarde dat Suzuki haar voorafgaand aan het seizoen gestelde doelstellingen met overwinningen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië heeft gehaald. Hij gelooft dat zijn merk vanaf nu de potentie heeft om elk weekend voor de overwinning te strijden. “Aan het begin van het seizoen hebben we onszelf ten doel gesteld om twee races te winnen. We dachten dat we daar klaar voor waren”, vervolgde hij. “Wat dat betreft hebben we onze doelstellingen gehaald. We hebben twee races gewonnen en dat is een mooie prestatie. We hebben een jong team met jonge rijders, alles is nog relatief nieuw. Het is positief dat we dit voor het eerst in lange tijd bereikt hebben, ik heb het gevoel dat we nu op 80 tot 90 procent van de circuits voor het podium kunnen vechten. Soms lukte het niet, soms was de kwalificatie niet geweldig en dat maakte de race wel moeilijker. Maar het potentieel is er. We hopen in de toekomst iets constanter te kunnen presteren en hebben het potentieel om iedere race voor het podium te vechten. We moeten in die eerste groep kunnen zitten.”

Met medewerking van Lewis Duncan