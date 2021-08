Darryn Binder test deze week Yamaha R1-motor in Brno

De Zuid-Afrikaan is op dit moment de grootste kandidaat om volgend seizoen rechtstreeks van de lichtgewichten te promoveren naar de MotoGP. Op het circuit van Brno krijgt Binder de kans om te testen met de Yamaha R1, mogelijk is dat de opmaat naar zijn MotoGP-debuut in 2022.

Het nieuws komt na een hectisch weekend voor de Petronas-formatie. Motorsport.com kon donderdag melden dat Petronas aan het eind van dit seizoen stopt als titelsponsor van de teams in MotoGP, Moto2 en Moto3. Dit nieuws werd zaterdag middels een gezamenlijk statement bevestigd door het Sepang International Circuit en Petronas. Daardoor moet de MotoGP-formatie beknibbelen, maar is ook duidelijk geworden dat de operaties in Moto2 en Moto3 na dit seizoen stopgezet worden.

Eerder werd SRT op de rijdersmarkt al in verlegenheid gebracht toen Maverick Viñales zijn vertrek bij Yamaha aankondigde. Franco Morbidelli, die onder contract staat bij SRT, maakt daardoor de overstap naar het fabrieksteam. De 23-jarige Binder uit Potchefstroom is niet alleen op sportief vlak een interessante keuze voor SRT, hij zou ook nog het nodige budget meenemen. Dat is een welkome toevoeging na het nieuws dat Petronas de stekker uit het project trekt.

Binder, de jongere broer van KTM-fabriekscoureur Brad Binder, staat in het Moto3-wereldkampioenschap momenteel op de zesde plaats. Hij verzamelde tot nu toe 86 WK-punten, 110 minder dan klassementsleider Pedro Acosta. Mocht Binder de vanuit Moto3 de overstap maken naar de MotoGP, zou dat een tamelijk unieke gebeurtenis zijn. Jack Miller was in 2015 de laatste die rechtstreeks de stap maakte naar de koningsklasse.