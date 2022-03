Darryn Binder levert strijd: “Wilde geen gedonder krijgen”

De Zuid-Afrikaan lag de voorbije maanden onder een vergrootglas omdat zijn overstap naar de MotoGP niet gerechtvaardigd zou zijn. De coureur maakte de grote stap vanuit de Moto3-klasse. Na de Grand Prix van Qatar kreeg hij kritiek van mede-rookie Remy Gardner omdat hij gevaarlijk zou rijden, maar de coureur had daar geen boodschap aan. In de Grand Prix van Indonesië ging Binder in de achterhoede van start en reed hij in zijn eerste echte regenrace naar de tiende plek na een schitterend duel met onder meer zijn oudere broer Brad Binder.

“Ik knokte aan het eind van de race met die jongens, maar ik had niet het idee dat ik de controle kwijt was of op een vuile manier aan het rijden was”, zegt Binder op de vraag of hij het ongelijk van de twijfelaars reeds bewezen heeft. “Het enige spannende moment was toen mijn broer langs de binnenkant kwam en me bijna raakte, dat was even een spannend momentje. Ik reed voor mijn gevoel vrij goed en ik moest wat zaken onthouden die ik in Qatar geleerd had. Ik passeerde deze jongens en wist dat het geen moment was om stomme fouten te maken. Er zaten wat grote namen in die groep waar ik mee vocht en wist dat ik opnieuw gedonder zou krijgen als het mis ging. Het zat zeker in m’n hoofd, maar ik was tegelijkertijd vooral aan het vechten en dan is het ook nog gewoon een race. Ik doe gewoon m’n best en vecht als dat kan.”

Voor Binder, die met een 2021-pakket van Yamaha rijdt, was het mogelijk een van de spaarzame kansen om voor een mooie klassering te strijden. “Het is niet vanzelfsprekend dat we vaak voor dit soort uitslagen kunnen vechten, ik doe mijn best", gaat de pupil van Wilco Zeelenberg verder. "De tiende plek is beter dan niets en ik ben heel blij met het verloop van de wedstrijd. Ik heb volgens mij niet echt iets te bewijzen. Ik heb deze kans gekregen en probeer er het beste van te maken, ik doe gewoon mijn best. Meer kan ik niet doen.”

Achtste plaats voelt als overwinning voor Brad Binder

KTM-coureur Brad eindigde net voor zijn jongere broer op de achtste plaats, maar dat voelde voor hem als een overwinning. De nummer twee uit de Grand Prix van Qatar reed vrijwel de hele race met een defect systeem voor de rijhoogte. Die stond daardoor vast in een lage positie. “Het is teleurstellend omdat ik me het hele weekend goed voelde, zeker op de natte baan ging het goed. Na de start gebeurde er helaas iets met het apparaat voor de rijhoogte”, aldus Binder. “Als ik remde kwam het omhoog en in de bocht zakte het weer naar benden. Ik heb de hele race gereden in de onderste stand. Dat ik daarmee op de achtste plaats geëindigd ben voelt als een overwinning. Dat was me in een droge wedstrijd niet gelukt.”