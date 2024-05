Ducati beschikt over veel snelle rijders verspreid over verschillende teams, waardoor het met een luxeprobleem zit voor 2025. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia ligt tot en met 2026 vast, maar Enea Bastianini's positie binnen het fabrieksteam is nog onzeker. De Italiaan moet zich dit jaar bewijzen, wetende dat ook Pramac-rijder Jorge Martín en Gresini-coureur Marc Márquez aanspraak maken op dat zitje. Márquez heeft zich snel aangepast aan de Ducati na zijn lange periode bij Honda en met al zijn titels en zeges achter zijn naam zou de Spanjaard een interessante optie zijn voor Ducati.

Het is aan manager Gigi Dall'Igna de lastige taak om een knoop door te hakken voor het seizoen 2025. Voormalig MotoGP-coureur Danilo Petrucci kent Dall'Igna goed en voorspelt op basis daarvan dat Márquez de voorkeur geniet voor een promotie. "Ik heb geen informatie van binnenuit, maar ik heb een voorgevoel dat Márquez daarheen zal gaan", zegt Petrucci tegen GPOne. "Ik weet niet of er problemen zullen zijn met de energiedrankjessponsors", doelt de tweevoudig GP-winnaar op het feit dat Márquez gesteund wordt door Red Bull terwijl Ducati juist Monster Energy als sponsor heeft. "Maar van wat ik heb begrepen - en ik zou met Enea te doen hebben - laat Dall'Igna een rijder als Márquez niet ontglippen."

Petrucci stelt dat Dall'Igna 'meedogenloos is in het nastreven van zijn doel', waardoor hij van Ducati een succesvol team heeft gemaakt. "Hij kan sympathiek of antipathiek zijn, maar hij heeft van Ducati de maatstaf gemaakt. Zijn manier van redeneren kennende, denk ik dat hij wil uitvinden wat een rijder als Márquez kan doen op zijn motor."

Menselijke kant

Hoewel Petrucci dus het vermoeden heeft dat Ducati voor Márquez zal gaan, vraagt hij zich wel af of het een verstandige beslissing is voor de status quo binnen het team. Bagnaia is op dit moment immers de nummer één, maar met de komst van Márquez zou die status kunnen veranderen. "Als je bedenkt dat Pecco in een ongelofelijk moment zit en dat hij altijd het verschil heeft gemaakt wanneer dat nodig was, weet ik niet of hij de komst van Marc leuk zal vinden", plaatst Petrucci de kanttekening bij zijn voorspelling. "Misschien is dat ook iets om rekening mee te houden in dit geval, de menselijke kant binnen de pitbox. Je zou dan twee geweldige kampioenen hebben die elk hun plicht doet.

De promotie van Márquez zou dus bovendien betekenen dat Bastianini zijn zitje moet afstaan. Zijn eerste seizoen bij het fabrieksteam viel tegen, mede door de vele tegenslagen in de vorm van blessures. Daarnaast zou Ducati dus opnieuw Martín afslaan terwijl hij er geen geheim van heeft gemaakt dat hij nu op het punt is gekomen dat hij voor een fabrieksteam wil rijden. "Ik heb met Enea te doen, want hij heeft naar mijn mening niet zo goed gepresteerd als hij had gekund zonder de blessures", zegt Petrucci. "Ik denk dat hij nog niet zijn volledige potentie op de fabrieksmotor van Ducati heeft benut, ik hoop dat hij dat wel gaat doen. Het is duidelijk dat Martín op die motor wil zitten en dat verdient hij ook. Ik zou ook Marco Bezzecchi op die motor willen zien, ik moedig hem aan. Uiteindelijk zullen ze naar de resultaten kijken. Het zal niet makkelijk worden, maar ik hoop vooral niet dat ze een overhaaste beslissing gaan nemen."