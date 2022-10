Danilo Petrucci tevreden na uitdagende Thaise GP: “Niet laatste”

De tweevoudig MotoGP-racewinnaar werd opgeroepen om Joan Mir te vervangen in de Grand Prix van Thailand. De Italiaan werd een week eerder nog tweede in het Amerikaanse Superbike-kampioenschap MotoAmerica. Petrucci kwalificeerde zich als laatste en eindigde in de race op de twintigste plek nadat hij ‘blind’ een afstelling moest bepalen voor de regen. Hoewel de rijder graag een punt behaald zou hebben, is hij blij met het verloop van zijn weekend.

“Ik had echt geen geluk op de natte baan met deze motor, het was echt heel zwaar”, zegt Petrucci. “Ik wil het team graag bedanken voor hun enorme inzet. Ze moesten de afstelling bijna blind bepalen omdat we helemaal niets wisten. Ik ben blij dat ik geen laatste geworden ben. Aan het begin was het tempo vrij aardig, maar daarna droogde de baan op en kreeg ik last van de voorband, de druk in de band liep echt hard op. Ik kon niet bij Fabio di Giannantonio blijven, maar uiteindelijk is het gelukt om geen fouten te maken. Met een warm-up in de regen had het veel beter kunnen zijn, ik had eigenlijk wel graag een punt willen scoren. Maar ik ben blij en het is een eer dat ik voor Suzuki heb mogen rijden.”

Petrucci is sinds het eind van vorig MotoGP-seizoen in één streep doorgegaan met de Dakar Rally en zijn deelname in MotoAmerica met Ducati. “Nu is het tijd voor vakantie”, reageert Petrucci op de vraag of hij nog meer plannen heeft voor 2022. “Ik ben ontzettend moe. Dit was mijn laatste werkdag van het jaar, dat kan ik je beloven. Ik zou eigenlijk na de Dakar al stoppen, maar toen koos ik ervoor om MotoAmerica te doen en dit kwam er nog achteraan. Ik heb nu echt rust nodig, het voelt alsof de Dakar drie jaar geleden is. Het was al fantastisch om de Dakar te doen, ik heb een etappe gewonnen en in hetzelfde jaar heb ik MotoGP gereden. Elf maanden geleden reed ik MotoGP, acht maanden geleden was ik in de Dakar en vorige week nog in de Verenigde Staten voor Superbikes.”

Petrucci heeft opties om in 2023 in het WK Superbikes te racen, maar weet nog niet wat hij gaat doen omdat hij in 2024 weer naar de Dakar Rally wil: “Ik heb nog niets, maar ik heb opties in MotoAmerica en het WK Superbikes. Ik kan kiezen, maar ik weet nog niet wat ik wil doen. Ik kan ook kiezen om niet te racen en alles te zetten op de Dakar Rally in 2024.”