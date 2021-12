Petrucci over MotoGP-carrière: “Geliefd, maar niet gerespecteerd”

De MotoGP-carrière van Danilo Petrucci duurde tien jaar en was een waar ‘zero to hero’-verhaal. In 2012 begon zijn loopbaan op de veel te langzame Ioda CRT-machine, maar via Pramac wist hij het in 2019 te schoppen tot het fabrieksteam van Ducati. In zijn twee seizoenen bij de Italiaanse fabrikant won hij twee races, alvorens hij in 2021 de overstap waagde naar Tech3 KTM. Het bleek een weinig succesvolle stap en in 2022 staat Petrucci dan ook niet meer op de startopstelling van de MotoGP.

Petrucci groeide in zijn tijd in de MotoGP uit tot een populaire rijder onder zowel fans als medewerkers in de paddock. Zelf vindt hij dat hij een aardig lange carrière achter de rug heeft, maar die had naar eigen zeggen nog langer kunnen zijn als hij af en toe minder vriendelijk was geweest. “De reden is denk ik dat je niet tegelijkertijd geliefd en gerespecteerd kan zijn. Misschien ben ik wel geliefd, maar niet gerespecteerd”, zei de Italiaan. “In de loop der jaren heb ik echt met veel mensen gewerkt en gesproken. De paddock oversteken is voor mij heel lastig, want ik zeg ‘hallo’, ik stop om met mensen te praten omdat ik nooit geschreeuwd heb of altijd de verantwoordelijkheid nam.”

“Als de resultaten niet kwamen, keek ik altijd naar mezelf om me te verbeteren. Ik schreeuwde niet naar anderen om een reden te vinden voor de resultaten. Ik denk dat ik een lange carrière heb gehad. Die had misschien langer kunnen zijn als ik was gaan schreeuwen en niet mijn verantwoordelijkheid had genomen, zoals dat geldt voor sommige andere rijders”, vervolgt hij. “Maar ik heb nooit geacteerd, ik was altijd mezelf. Ik heb nooit geprobeerd om hier of juist ergens anders iets anders te doen. Maar de waarheid is dat je niet zowel geliefd als gerespecteerd kan zijn.”

Tech3 KTM gooit het in 2022 over een andere boeg en heeft gekozen voor twee debutanten als rijders: dat zijn Moto2-kampioen Remy Gardner en Raul Fernandez, die afgelopen seizoen achter zijn teamgenoot tweede werd in dat kampioenschap. Petrucci vond geen nieuw plekje in de MotoGP, maar hoeft niet lang stil te zitten voor zijn volgende wedstrijd. In januari neemt hij namens KTM namelijk deel aan de Dakar Rally.