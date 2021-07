Petrucci kan rekenen op steun KTM bij Dakar Rally-project

Moto2 WK-leider Remy Gardner maakt volgend seizoen zijn MotoGP-debuut bij KTM Tech3 terwijl het er ook sterk op lijkt dat Raul Fernandez de opstap naar dat team zal maken. Dat laatste is nog niet bevestigd, maar Motorsport.com heeft goede aanwijzingen dat de Spanjaard onderweg is naar Tech3. Het zou betekenen dat Petrucci en teamgenoot Iker Lecuona voor volgend jaar zonder een zitje komen te zitten. Petrucci verklaarde recent in een interview met deze site dat hij niet nog eens naar een ander team wilde verhuizen. Ook zag hij een overstap naar het WK Superbikes niet zitten, simpelweg omdat hij daar met zijn fysieke gestel moeilijkheden gaat hebben om competitief te zijn.

Mocht Petrucci zijn plek in de MotoGP verliezen, gaat hij het liefst de overstap maken naar de rallysport. Zo is het voor hem een doel om mee te doen aan de Dakar Rally. Voor de zomerstop verklaarde KTM Motorsport-baas Pit Beirer dat hij graag ondersteuning biedt als Petrucci inderdaad de overstap maakt naar de rallysport. “Natuurlijk”, reageerde KTM-voorman Beirer op de vraag van Motorsport.com of het interessant zou zijn om Petrucci te steunen in zijn rally-avontuur. “Maar eerst wil ik hem zeggen dat we in deze [MotoGP-]paddock nog niet klaar zijn, we hebben nog werk te doen. We doen er alles aan om dit project te laten slagen, dat is voor mij een belangrijk doel. Het is echt een geweldige vent, we houden van hem en het is goed om met hem te werken. We kennen zijn vader ook al jaren, hij werkte eerder al voor KTM. Als hij de overstap wil maken naar de rally’s, dan zullen wij zeker een partner worden.”

Na zeven seizoenen stapte Petrucci dit seizoen over van Ducati naar KTM. De aanpassing op de compacte Oostenrijkse machine verliep moeizaam. In de eerste negen races van dit seizoen was de vijfde plaats in de regenachtige Franse GP het beste resultaat. Op een droge baan was P9 op het circuit van Mugello zijn beste resultaat. De problemen van Petrucci komen vooral voort uit het feit dat hij voor een MotoGP-rijder nogal groot en zwaar is. Hij had daardoor moeite met de kwalificaties en mist topsnelheid op de rechte stukken.

KTM is het succesvolste merk in de geschiedenis van de Dakar Rally. Het merk won van 2001 tot en met 2019 alle edities van de rally bij de motoren. De afgelopen twee edities werden door Honda gewonnen.